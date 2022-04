„Das bestätigt unseren Weg“

Werbung

Es war nur ein kleines Zeichen, welches dann aber große Aussagekraft hatte: Nach knapp 80 Minuten und einer verletzungsbedingten Unterbrechung rief Güssing-Kapitän Michi Kulovits seine Teamkollegen zusammen, um sich auf die letzten Minuten einzuschwören.

Vor Spielbeginn ist so ein Kreis dabei fast schon Usus, beim Stand von 1:0 und nur noch zehn offenen Minuten eine Seltenheit. Es zeigt, dass der GSV ein eingeschworener Haufen ist. Natürlich, denn alleine der Umstand, das zuletzt 15 der 16 Kaderspieler des 2:1-Heimsieges über St. Margarethen im GSV-Nachwuchs kickten, spricht für sich.

Das ist beim GSV keine Seltenheit, denn seit Hannes Winkelbauer (und eigentlich schon davor) als Oberhaupt werkt, war das immer sein Credo. Dieses wurde da und dort – Raffael Radakovits, Michael Schendl oder David Sauhammel – mal leicht gelockert, das generelle Philosophie-Umdenken gab es aber nie. Und wird es unter Winkelbauer auch nicht geben.

„So ein Sieg wie am Samstag bestätigt unseren Weg nur noch mehr“, erklärte das Oberhaupt und ergänzte: „Diese drei Punkte waren für Trainer, Spieler, Funktionäre und Fans extrem wichtig.“ Die wollen am liebsten auch nur Siege sehen, wobei der „harte Kern“, wie es Winkelbauer nannte, diesen Weg honoriert und bedingungslos mitgeht.

In einem schlechten Jahr kann es eben auch in einem Abstieg münden, was 2022 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit – es gibt nur einen Absteiger, Oberpetersdorf ist neun Punkte weg und hat da noch Pinkafeld, Siegendorf und Parndorf als Gegner – schon einmal nicht passieren wird. „Bei dem Zusammenhalt kommt bei mir Freude auf“, sagte auch Trainer Christoph Herics, der fast wie kein Zweiter zu diesem Verein passt und diesen auch prägen kann.

„Mir taugt so etwas extrem und eigentlich geht mir da auch das Herz auf.“ Wie es im Sommer nun weitergeht? Ähnlich wie in den Jahren zuvor. Tut sich ein Türchen bei einem jungen, interessanten Kicker auf, würde man diese sicher nicht sofort zuschlagen. Wenn er eben ins Konstrukt reinpasst und den eigenen Talenten keine Spielzeit wegnimmt.

Davon gibt es mittlerweile einige (Max Mayer, Tobias Hafner, Nico Graf, Andre Weinhofer und mehr). „Wir hatten personell eine echt schwierige Woche und dennoch 20 Leute beim Training“, so Herics dazu. Es fehlt nur noch die Krönung 2022 mit dem ganz fixen Klassenerhalt. Dieser könnte mit einem Sieg in Allhau fast schon folgen. „Einfach wird das dort aber nicht“, erklärte der Coach der BVZ abschließend.