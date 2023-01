Übergabe mit stolzem Blick: Oswald neue Ozelots-„Chefin“

Werbung

Große Veränderungen gab es bei den Flag-Footballern der Ozelots Stinatz, denn Jan Zsifkovits verabschiedete sich aus dem Vorstand. Der Gründungs-Obmann übergab sein Amt an Rebecca Oswald, die seit 1. Jänner 2023 die Geschicke führt.

Dabei war sie schon seit Vereinsstart 2019 für die Eventorganisation verantwortlich und half auch sonst tatkräftig mit. Zsifkovits verlässt seine Funktion mit Wehmut, bleibt dem Klub aber wohl weiter als Spieler erhalten.

„Wir in Stinatz verfolgen alle ein sportlich großes Ziel. Wir wollen den Aufstieg in die Flag Liga Austria (Anm.: Bundesliga) schaffen“, so Zsifkovits, dem die Ozelots natürlich eine Herzensangelegenheit sind. Gemeinsam mit vielen anderen engagierten Stinatzern stampfte er einen Verein quasi aus dem Nichts aus dem Boden und dieser ist in der kroatischen Gemeinde nicht mehr wegzudenken.

Ab Mai will man in der Flag Liga Austria 2 wieder für Furore sorgen. Wie schon in den letzten Jahren. „Das wird sicher eine interessante Saison“, erklärt Neo-Obfrau Rebecca Oswald augenzwinkernd. Die zweite Mannschaft nimmt zudem wieder an der Flag4Fun-Liga teil.

Neben den sportlich ambitionierten Zielen will Oswald auch die Vorbildfunktion des Vereins nicht außer Acht lassen. Die Spieler sollen sich wohlfühlen und nächste Schritte in ihrer Entwicklung machen. „Wir wollen als Einheit noch gefestigter auftreten“, sagt Oswald, die auch noch „sehr viel Football-Potenzial im Südburgenland“ sieht. Der junge Sport soll noch mehr in den Fokus rücken. „Dafür wollen wir mit unseren Erfolgen sorgen“, sagt die Stinatzerin.

Die BVZ befragte sowohl die neue Obfrau, als auch den Ex-Obmann.

War der Wechsel im Vorstand schon länger geplant?

Rebecca Oswald: Im Dezember 2021 kam das Thema „neuer Vorstand“ erstmals auf. Seit damals war eigentlich klar, dass es in der nächsten Periode zu Veränderungen kommen wird.

Jan Zsifkovits: Ich kündigte bei der Generalversammlung 2021 an, dass spätestens mit dieser Funktionsperiode als Obmann Schluss sei. Rebecca unterstützte mich bereits beim Eventmanagement und ich suchte dann die Gespräche mit ihr.

War es sofort klar, dass du das Amt als Obfrau annimmst?

Oswald: Ja, nachdem ich dem Vorstand schon davor unterstützend zur Seite stand, habe ich im Laufe der Jahre gesehen, dass es verschiedene Aufgaben zu bewältigen gibt, die mir recht viel Spaß machen. Daher war es kein Problem für mich.

Welche Ziele und Pläne möchtest du umsetzen?

Oswald: In erster Linie geht es mir darum, für den Verein das Bestmögliche herauszuholen, sei es auf sportlicher oder vereinsinterner Ebene. Die Periode läuft jetzt zwei Jahre. Ich denke, dass auch das Miteinander und der Spaß nicht zu kurz kommen dürfen. Größtes Ziel bleibt aber ein Meisterschaftstitel 2023.

Jan, ein Abschied mit Tränen?

Zsifkovits: Natürlich erfüllten mich die letzten vier Jahre mit Freude, Stolz und Ehre. Daher war es auch nicht ganz so leicht, den Posten abzugeben. Aber es gibt auch einige Gründe, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich stehe den Ozelots aber weiter mit Rat und Tat zur Seite.

Ein Einstieg als Funktionär kommt nicht mehr in Frage?

Zsifkovits: Ich war nun seit 2016 – damals als Co-Founder des American Football Teams University of Vienna Emperors – permanent in einer Führungsposition diverser Vereine, habe überall viel Zeit investiert und Wissen weitergegeben. Nun ist es aber an der Zeit, kürzerzutreten und den Fokus zu 100 Prozent aufs Sportliche zu legen.