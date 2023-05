Platz drei eingekesselt

Für die Tigers-Youngsters von der U16 ging es am Sonntag nach Leoben, wo auf Trainer Dominik Prükler und seine Youngsters mit den Styrian Panthers und Vienna Rockets zwei schwere Gegner warteten. In Spiel eins tat man sich gegen die Steirer in der Frühphase des Spieles schwer. So lag man auch schnell mit 0:2 hinten. Eine Einzelaktion von David Hermann brachte die Südburgenländer dann zurück ins Spiel.

Die Begegnung blieb in weiterer Folge immer intensiv, trafen die Hausherren wieder zu einer Zwei-Tore-Führung, ehe ein Dreifach-Schlag das Spiel zugunsten der Tigers drehen sollte. Nun entwickelte sich ein wahrer Krimi, der positiv für das Team von Trainer Dominik Prükler ausgehen sollte. Goalie Manuel Oswald hielt den 5:4-Sieg mit tollen Paraden fest. Nur kurze Zeit später ging es dann gegen den aktuellen Tabellenführer von den Vienna Rockets weiter.

Eine richtig schwere Aufgabe, wie sich dann auch schnell zeigen sollte. Lange Zeit hielt das Prükler-Team voll dagegen, verlor dann aber doch knapp mit 1:2. Ein intensiver Spieltag ging so mit einem Sieg und einer Niederlage zu Ende. Trainer Prükler war damit nicht unzufrieden: „Wir konnten zumindest den dritten Tabellenplatz halten.“