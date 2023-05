Reiten Über 145 Zentimeter auf Platz zwei gesprungen

Lesezeit: 2 Min Daniel Fenz

Josefina Goess-Saurau vom Reitclub Neumarkt an der Raab freute sich mit ihren Pferden über Top-Leistungen in Budapest. Foto: ©lovasfoto.hu, Krisztina Hajdu

Werbung