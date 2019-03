Die zwei Bewerbe in Georgien hätten für den Mühlgrabener sogar noch besser verlaufen können, da am zweiten Tag viel Pech dabei war. Beim ersten Bewerb verlief die Qualifikation mit Platz 13 noch nicht optimal. Im Finale bewies er wieder seine Qualitäten und gewann jeden seiner Läufe, bis auf das Halbfinale. Nach dem Sieg im Kleinen Finale – Platz fünf bis acht – war er mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Mit Rang fünf schiebe ich mich in der Wertung des Europacups auf den zweiten Platz vor“, freute sich Sebastian Jud.

Im Viertelfinale war dann für Jud Schluss

Am zweiten Tag musste sich der Südburgenländer mit Rang neun begnügen. „Nach einer sehr guten Qualifikation und Platz drei, bin ich im Viertelfinale leider von einem anderen Fahrer umgekickt worden. Er wurde zwar disqualifiziert, das bringt mir aber trotzdem nichts, wenn ich deshalb im Schnee liege.“ Bereits am Sonntag reiste er Richtung Russland weiter. Samstagnacht folgte dann der Shuttle zum Flughafen, von dort aus ging es von Tiflis nach Ekatarinenburg und von dort aus wieder per Shuttle nach Sunny Valley.

„Es hängt von vielen Faktoren ab“

Aktuell fehlen Jud auf den Gesamtsieg im Europacup auf seinen österreichischen Kollegen Jakob Dusek 705 Punkte. Die große Kugel wird sich nicht mehr ausgehen. „Ich kenne die Piste in Russland nicht. Es kommt darauf an, wie der Kurs gebaut ist und wie groß die Elemente sind und wie viele Kurven es gibt. Das sind viele Faktoren. Normal benötige ich drei Fahrten, dann bin ich ihm Kurs drinnen. Platz eins wird sich im Europacup wohl nicht ausgehen. Mit dem aktuellen Platz zwei bin ich zufrieden.“