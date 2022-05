Die Talenteschmiede der Raabtal Juniors

Von groß bis klein, die Raabtal Juniors sind einfach fein. Wie schon in den vergangenen Jahren spielte die Nachwuchsabteilung der SpG Raabtal Juniors bei der BVZ Sportlerwahl eine gewichtige Rolle. So holte man sich auch in diesem Jahr den Sieg bei den Nachwuchsteams in Jennersdorf ab. Nicht nur das Fußball-Angebot ist sehr groß, auch weitere Sportarten werden im südlichsten Teil des Burgenlandes forciert. Im Raabtal ist man so auch eine ganz große Nummer!

Foto: BVZ