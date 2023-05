USV Jennersdorf: „Wir bewegen Menschen“

In der USV finden sich sieben Sektionen wieder, die ein breites Spektrum an sportlichen Aktivitäten anbieten: Basketball, Kinderturnen, Modellfliegen, Schwimmen, Skaten, Ski und Volleyball steht der Bevölkerung an Sport-Sektionen zur Verfügung.

Highlight: Union-Action Day

„Wir bewegen Menschen und möchten sie dazu ermutigen, Sport zu betreiben“, erklärten Bernhard Hirczy und Manfred Gilly von der Sportunion. Besonders wichtig ist es ihnen, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre körperliche Fitness zu verbessern. Aber auch die Senioren sollen durch Sport und Bewegung fit bleiben. Das Highlight des Jahres ist auch heuer der Union-Action Day, der am 27. Juni stattfindet. „Wir wollen auch in Zukunft unseren Beitrag zur Förderung des Sports in Jennersdorf leisten.“