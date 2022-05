Jois: Wieder ein Trainerwechsel

Werbung

Es gibt im Fußball auf der Trainerbank oft Comebacks, die gut gehen, wie beispielsweise die mehrfachen Intermezzos von Jupp Heynckes bei den Bayern oder Carlo Ancelottis zweite Amtszeit in Madrid. Es gibt aber auch weniger erfolgreiche wie die zweite Amtszeit von Petar Slosarek in Jois.

Nur wenige Tage vor dem Frühjahrsauftakt löste er das eigentliche Interimsduo Michael Hackl und Obmann-Stellvertreter Christian Scherry als Trainer ab. Zwei Monate später ist er wieder fort und das mit einer Bilanz, die kaum schlechter ginge: Kein einziger Sieg gelang den Joisern in der Rückrunde, in der Frühjahrstabelle stehen lediglich drei Unentschieden, dafür gleich satte sieben Niederlagen und daraus resultierend die rote Laterne in der Rückrunde. Sehr magere zwei Tore schoss die Mannschaft im Pflichtspieljahr 2022.

Zwar war Jois selten als Torfabrik wie beispielsweise Halbturn zurzeit bekannt, doch das ist selbst für eine defensivangelegte Mannschaft viel zu wenig. Nun ist die zweite Liaison zwischen Petar Slosarek und Jois wieder vorbei: „Wir bedanken uns recht herzlich bei ihm. Er hatte es nicht leicht, das wussten wir von Anfang an. Nun wollten wir aber trotzdem einen neuen Impuls probieren und daher haben wir uns getrennt“, so Obmann-Stellvertreter und 50 Prozent-Vorgänger Christian Scherry.

Leicht hatte es Slosarek tatsächlich nicht, waren zum einen viele Ausfälle im ohnehin dünnen Kader zu verkraften und auch kaum Vorlaufzeit vorhanden. Ein weiterer Faktor ist sicher der Abgang von Rudolf Skrobak, im Herbst noch das Herz der Offensive. Er konnte nicht adäquat ersetzt werden.

Lubomir Kordanic in einer Doppelrolle

Der Nachfolger auf der Trainerbank wird diese vorerst selten sehen: Lubomir Kordanic begibt sich in die Doppelrolle und wird nun als Spielertrainer fungieren. Der Legionär ist bekannt als Defensivturm und Antreiber und kennt den Verein auch bestens. Sein Debüt gelang gleich gut: Man konnte ein Unentschieden gegen Aufstiegskandidat Illmitz erreichen und ohne fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen wäre vielleicht sogar mehr drinnen gewesen.

Ob er auch eine langfristige Lösung ist, wird sich zeigen: „Wir kennen ihn sehr gut und werden uns ansehen, wie es weitergeht. Wenn wir sehen, dass es Potenzial hat, warum sollten wir dann nicht mit ihm weitermachen?“, so Scherry.

Dass das Konzept Spielertrainer erfolgreich sein kann, sieht man nur wenige Kilometer westwärts: Özgür Nurlu füllt diese Doppelrolle in Rust bereits seit einiger Zeit aus und das mehr als nur erfolgreich.