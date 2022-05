Werdenich-Abschied aus Neudorf

Werbung

Einen weiteren Trainerwechsel gibt es in der heurigen Saison der 1. Klasse Nord. Josef Werdenich bestritt sein letztes Spiel als Neudorf-Coach. Fast vier Jahre lang leitete er die Geschicke des Vereines und das durchwegs erfolgreich: Im ersten Jahr erreichte er mit der Mannschaft sofort einen Cup-Platz, danach trafen ihn und seine Neudorfer die zwei Corona-Jahre besonders bitter.

In beiden annullierten Saisonen, wäre man voraussichtlich locker in die 2. Liga Nord aufgestiegen. In dieser Saison musste er mit seiner Truppe vor allem viele Verletzungen verdauen: So fiel im gesamten Herbst beispielsweise Marco Baumholzer aus, ein absoluter Leistungsträger, aber auch weitere Ausfälle gab es immer wieder wie Ömer Akbiyik, Radomir Mida oder hin und wieder auch Stürmer Gazi Gencer.

„Ich werde sicher nicht den Kopf in den Sand stecken, ich mache das nach wie vor gern und wenn etwas Passendes kommt, bin ich sicher für Gespräche offen.“

Trainer Josef Werdenich

Nun endet auf dem zwölften Tabellenrang die Reise, wobei die aktuelle sportliche Situation nur bedingt etwas mit dem Ende der Ära Werdenich zu tun hat: „Die Kooperation mit Parndorf wird im Sommer vermutlich neu aufgestellt und Parndorf wird wohl noch mehr zu sagen haben. Es gibt da wohl andere Vorstellungen und daher beendeten wir das. Ursprünglich hätte ich bis Sommer weitermachen sollen, aber das wäre weder für meine persönliche Planung noch für die des Vereins produktiv gewesen, daher zog ich gleich einen Schlussstrich. So ist das Geschäft. Bedanken möchte ich mich explizit bei der Mannschaft, mit der ich bis zuletzt mehr als gut zurechtkam. Wir gingen durch viele Höhen und Tiefen gemeinsam“, so Werdenich, der nun für die Zukunft plant: „Ich werde sicher nicht den Kopf in den Sand stecken, ich mache das nach wie vor gern und wenn etwas Passendes kommt, bin ich sicher für Gespräche offen.“

Von Neudorfer Funktionärsseite her konnte noch keine Stellungnahme eingeholt werden.