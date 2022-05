SC Neusiedl 1b ist noch ungeschlagen

Werbung

Nach dem überraschenden Trainerwechsel, der sich bei den Seestädtern im Winter ereignete, waren viele gespannt, ob die Mannschaft diesen Erfolgslauf auch mit ihrem neuen Trainerteam fortsetzen könne – und wie sie es konnten. Bis dato jagte ein Sieg den anderen und man zeigte, bis auf den 1:1-Ausrutscher gegen den FC Oslip, durchwegs sehr gute Leistungen. Die junge Mannschaft verzückt ihre Fans derzeit mit einem sehr frischen und schnellen Fußball, außerdem dürfte jedem bekannt sein, dass es sich bei den Neusiedlern um die mit Abstand jüngste Mannschaft der Liga handelt. Viele Talente, die eines Tages den Kader des Regionalliga-Team verstärken sollen und denen eventuell noch eine sehr rosige Zukunft bevorsteht.

Des Weiteren verfügt der SC Neusiedl 1b über ein paar Routiniers, wie etwa Marc Kobor, Mario Horvath oder auch Stefan Denk, die die Youngsters führen können. Dieser Mix aus jungen Talenten, starken Routiniers und einem funktionierenden Trainerteam dürfte wohl der Grund dafür sein, dass es bis dato noch kein Verein der 2. Klasse Nord geschafft hat, diese Truppe bezwingen zu können.

Ein Spieler hat unter Neo-Coach Christian Staffler einen besonders großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht, nämlich Benen Mcgirr. Der „Sechser“ ist gerade einmal 17 Jahre jung und beweist von Spiel zu Spiel sein Können und zahlt das Vertrauen seines Trainers voll und ganz zurück. „Er hat ein gigantisches Potenzial und ich bin froh einen Kicker, wie ihn in meinem Kader zu haben, allerdings ist er nicht der einzige Ausnahmekönner, denn es gibt einige Jungs, sowohl in der 1b als auch in der 1c, die einmal richtig stark werden können“, so Staffler.