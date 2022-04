Viererpack und Fallrückzieher

Werbung

Das Team von Heinz Fleischhacker war am Wochenende wohl in Torlaune, doch wenn man sich die Liste der Torschützen genauer ansieht, sollte einem Fan auffallen, dass etwas anders ist als sonst. Bei sage und schreibe neun Treffern war kein einziger Offensivspieler unter den Torschützen mit dabei. Alle Tore wurden entweder von Innenverteidigern oder defensiven Mittelfeldspielern erzielt. Der Mann des Spiels war ganz klar Maximilian Pfeffer, der sich unglaubliche vier Mal über einen Torerfolg freuen durfte.

Der Youngster scheint sich auch auf seiner neuen Position, nämlich auf der „Sechs“ neben Bence Györvari, äußerst wohlzufühlen. Auch sein Partner erzielte einen Doppelpack. Die restlichen Buden machten zum einen Jan Ziniel und zum anderen Richard Sekera, der abermals eine Top-Leistung an den Tag legte und sogar einen seiner beiden Treffer per Fallrückzieher verwandelte.

„Uns ist einfach alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind schnell in Führung gegangen und waren nach einer Viertelstunde bereits mit 3:0 in Führung“, wie der Trainer des FC Sankt Andrä glücklich erzählte.