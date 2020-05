Am Montag ist Start, ich habe drei Einheiten pro Woche vor. Auch Ronny Weigl und Sebastian Schuber, die nicht aus dem Ort sind, wollen kommen. Polizist Patrick Wolf ist fraglich. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Ich möchte, sollte es im September losgehen können, dass die Spieler frisch und nicht komplett aus dem Rhythmus sind. Natürlich mache ich das alles gratis.“ Didi Bader, Trainer des SC Gattendorf „Ich gehe davon aus, dass wir am Montag am Platz stehen. Ich kann mir zwei Trainings unter der Woche und eines am Samstag vorstellen. Wir werden uns nach den Wünschen der Spieler richten. Von mir aus trainieren wir auch viermal pro Woche. Die Kicker wollen ja schon unbedingt wieder etwas mit dem Ball machen. Der Geruch der frisch gemähten Wiese – darauf warten wir schon lange. Für meinen Einsatz verlange ich natürlich nichts.“ Hans Thüringer, Coach des UFC Pamhagen „Wir warten einmal die exakten Verordnungen ab, reden uns dann am Samstag ab. Zwei Trainings auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis – davon gehe ich einmal aus. Taktisches wie Verschieben, Pass-Qualität, Koordination, Spritzigkeit – es gibt schon einige Dinge, die man gut trainieren kann.“ Walter Karner, Trainer des FC Mönchhof „Am Samstag treffen wir uns um 16 Uhr am Platz. Von 18 Spielern habe ich Zusagen bekommen. Mal sehen, wer das ernst gemeint hat. Gemeinsam mit Patrick Wulkersdorfer werde ich das Training in Gruppen durchführen, auf Abstand und auf eigene Trinkflaschen achten. Das Training wird es in den kommenden Wochen immer einmal geben – Freitag oder Samstag. Wir müssen ja nicht intensiv auf eine Meisterschaft trainieren, das Rauskommen und die Kollegen treffen, das ist sehr wichtig.“ Ernst Horvath, Betreuer des SC Apetlon „Die sportliche Leitung und ich waren uns gleich einig, dass ein Training ohne ein fixiertes Ziel keinen Sinn hat. Spätestens nach drei Trainingseinheiten würde einfach die Motivation bei den meisten Spielern fehlen. Es fehlt einfach das Licht am Ende des Tunnels, da man ja nicht weiß, ob wir überhaupt im September spielen können.“ Alois Michlits, Coach des FC Illmitz „Solange es keinen fixen Termin gibt, werden wir nicht zu Trainieren anfangen, erst wenn wir wirklich sicher sind, dass wir im Herbst spielen können.“ Bernhard Altenburger, Sektionsleiter des UFC Podersdorf