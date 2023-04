70 Sportler waren auf der Matte

Werbung

Am Samstag fanden im Gemeindezentrum von Halbturn die Jiu Jitsu Landesmeisterschaften in den Kategorien Duo, Duo Show, Fighting und Ne Waza statt. Shin Halbturn organisierte die Veranstaltung, und feierte gleichzeitig sein 25-jähriges Bestehen.

Foto: Shin Halbturn

Mehr als 70 Kämpferinnen und Kämpfer traten an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. „Es waren sehr spannende Wettkämpfe“, freute sich Organisator, sowie Obmann und Trainer der Jiu Jitsu Vereine Shin Halbturn und Shogai Gols, Johannes Ganster, über eine gelungene Veranstaltung.

Gols/Halbturn schnappte sich 28 Titel

Die heimischen Vereine durften sich über zahlreiche Titel freuen. Parndorf schnappte sich einen Landesmeistertitel, Bruckneudorf durfte am Stockerl dreimal ganz oben stehen. Wallern heimste gleich 19 Titel ein und wurde nur durch Gols/Halbturn mit 28 Landesmeistertitel überflügelt.

Die Brüder Alexander, Lukas und David Bauer waren ebenfalls am Start und konnten sich erfolgreich in Szene setzen. „Das war das Highlight dieser Landesmeisterschaften“, war Ganster aufgeregt, denn mit David Bauer war der U18-Vize-Europameister -81 Kilogramm und Lukas Bauer, der Drittplatzierte der U21-EM -69 Kilogramm am Start. „Halbturn hat mit den 28 Landesmeistertiteln gezeigt, dass zu den drei Brüdern, Alexander, David und Lukas auch ein super Nachwuchs bereit steht“, war Ganster stolz. Ihm wurde übrigens eine besondere Ehre zuteil und die Urkunde zum „7. Dan Jiu Jitsu“ überreicht. „Natürlich ist das eine große Ehre für mich. Aber daran lässt sich auch erkennen, dass man älter wird“, schmunzelte Ganster. Die Auszeichnung überreichte übrigens Ignaz Hizman, seines Zeichens bereits Inhaber des 9. Dan.