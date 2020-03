Die Landesmeisterschaften im Duo-, Fighting- und NeWaza System des Jiu Jitsu Landesverbandes Burgenland können nicht wie geplant am 28. März in der Tennishalle der Vila Vita Pannonia in Pamhagen stattfinden. Derzeit ist eine Verschiebung auf Herbst angedacht.

Natürlich haben die Maßnahmen zu Eindämmung der Pandemie auch Auswirkungen auf die Vereine, wie Ferdinand Fuhrmann vom JJC „Vila Vita Pannonia“ Wallern gegenüber der BVZ erklärt. „Wir haben den Trainingsbetrieb eingestellt, Kontaktsport ist derzeit nicht denkbar.“

Stattdessen halten sich die Kämpfer zuhause fit und arbeiten ihre Kraft- und Ausdauer-Trainingsprogramme ab. Wegen der Absagen und Ausgangsbeschränkungen bleibe aber auch Zeit für Dinge, die normalerweise auf der Strecke bleiben. So steht auch verstärkt Mentaltraining am Kalender, auch Analysen werden gezogen und Gegnerprofile erstellt. „Unsere Kader-Kämpfer sind ohnehin mit Trainingsplänen versorgt“, schildert Fuhrmann.