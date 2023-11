Erster Cup-Sieg für „Zurndorfer Wuzzlpartie“ gegen Vize-Staatsmeister

Am Samstag forderten die „Zurndorfer" Tischfussballer die „Hunting Igels“ aus Graz heraus. Die Burgenländer waren den amtierenden Vizestaatsmeistern klar unterlegen. Obwohl die Grazer nicht ihre beiden Nationalspieler aufstellten und auf ihren Nachwuchs zurückgriffen, blieben diese dennoch die Favoriten. Besonders in den Augen der Zurndorfer.

Mit ihren zwei Nachwuchsspielern und dem Rest waren sie natürlich immer noch höher einzuordnen als wir“, gesteht Zurndorfs Obmann Gerald Hofbauer. Umso größer war dann die Überraschung, als man vier Sätze in Folge mit 15:14 / 15:9 / 15:14 und 15:10 für sich entscheiden konnte. Damit gewinnen die Neulinge aus dem Burgenland in der Hinrunde mit 4:0. Die Rückrunde findet am 1. Dezember um 18 Uhr im Cafe-Restaurant Edlinger in Zurndorf statt.