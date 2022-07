Favoriten unter der Lupe: Trio will rauf

Werbung

Gleich vorweg: Der ganz große Titelkandidat in der 1. Klasse Mitte zeichnet sich vor Beginn der Saison nicht ab. Teams mit Aufstiegsambitionen gibt es aber gleich mehrere. Zumindest der ASK Kobersdorf sowie der MSV 2020 und der SV Loipersbach scheuen sich nicht, das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen. Speziell die Kobersdorfer, die in der vergangenen Saison lange an der Tabellenspitze lagen und erst am allerletzten Spieltag den Aufstieg verpassten, wollen Versäumtes nachholen.

Und das lautet eben das Ticket für die 2. Liga Mitte in dieser Saison zu lösen. Erledigen sollen es nun viele, die letzte Saison schon dabei waren, wie etwa Goalgetter Jürgen Kalbacher, Goalie Daniel Kreiner, Mittelfeldstratege Donat Laczkovich oder Defensivmann und Freistoßspezialist Patrick Felser. In Kobersdorf gibt es aber auch neue Gesichter oder alte Bekannte. Auf der Trainerbank nimmt nun Norbert Nemeth Platz, der Ungar spielte selbst jahrelang in Kobersdorf und wil jetzt „als Trainer mit diesem Klub erfolgreich sein.“

Mit Stürmer Dejan Lukic holte der ASK einen erfahrenen Torjäger, weiters kamen mit Tobias-Bernhard Vlahovic (Wimpassing), Gergö Gancs (SC Sopron), Jakab Gabor (Sopron), Gergö Nemeth (Draßmarkt) weitere Verstärkungen. Dafür verließen Christian Thonhofer (Neudörfl) sowie Donat Ferenczy und Gabor Lanczkor den Verein.

An einigen Schrauben wurde in Kobersdorf also gedreht, das Gerüst der letzten Saison blieb bestehen. Bleibt Kobersdorf ohne große Verletzungssorgen, dann muss man den Vorjahrs-Dritten auch diese Saison wieder voll auf der Rechnung haben.

„Wir haben einen guten Mix aus Jungen und Routiniers“

Genau so wie den SV Loipersbach, der fast unverändert ins Spieljahr geht – bis auf eine wesentliche Position. Statt Norbert Nemeth, den es zu Konkurrenten Kobersdorf zog, ist nun Gellert Ivancsics als Spielertrainer beim SVL. Er ist auch der einzige Neuzugang bei jenem Team, das hinter den Aufsteigern Pöttsching und Bad Sauerbrunn 1b, im Frühjahr das drittbeste 1. Klasse Mitte-Team war. Den Trend will man in Loipersbach fortsetzen, wie Ivancsics bestätigt: „Es wurde ja schon im Winter ein guter Weg eingeschlagen, den ich jetzt fortsetzen will. Die Mannschaft ist sehr ambitioniert, eine gute Mischung aus Routniniers und jungen, talentierten Spielern. Die Voraussetzungen stimmen, um im Aufstiegskampf eine gute Rolle zu spielen.“ Die will man auch beim Aufsteiger aus Mattersburg. Neo-Trainer Josef Kühbauer: „Ein Platz unter den ersten Zwei ist das Ziel.“

Diese Mission muss Kühbauer ohne Duki Karanezi und Julian Kleibensturz angehen, beide wechselten in die Burgenlandliga zu Ritzing. Dafür hat man mit Christoph Leitgeb einen Abwehrchef mit Regionalliga-Erfahrung sowie mit Marko Ilic eine weitere starke Option für den Angriff geholt. Aus Schattendorf kamen außerdem Christopher Grafl und Felix Marchhart.

Dass ein Dreikampf um den Aufstieg nicht garantiert ist, dazu genügt ein Blick auf den Kader der restlichen Teams. Mit Absteiger Kaisersdorf/Markt St. Martin sowie Weppersdorf und Kroatisch Minihof wird man rechnen müssen.

Dazu kommt erfahrungsgemäß das eine oder andere Überraschungsteam. Es bahnt sich also, zumindest auf den ersten Blick, erneut eine packende Saison an.