1. Klasse Mitte Kobersdorf hat die Mission Aufstieg 2022/23 gestartet

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Foto: Martin Ivansich Foto: Martin Ivansich

D er ASK Kobersdorf verpasste im vergangenen Jahr bekanntlich erst in der letzten Runde das Ticket für die 2. Liga Mitte. Das will man nun in der kommenden Saison nachholen.