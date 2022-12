Neue Offensivkraft für den SV Sigleß

Werbung

Der in Mattersburg lebende Kicker feierte am vergangenen Samstag seinen 18. Geburtstag und war einer der Wunschspieler von Sigleß-Coach Dieter Komanovits: „Cristian ist ein talentierter junger Kicker, der unser Offensiv-Spiel bereichern wird. Es freut mich sehr, dass er sich für den SV Sigleß entschieden hat.“

Der dynamische, technisch starke Stürmer mit rumänischen Wurzeln brachte es in der Hinrunde auf neun Einsätze bei Herbstmeister MSV 2020 und freut sich auf sein neues Betätigungsfeld: „Für meine Entwicklung ist es gut, dass ich Spielpraxis in der Kampfmannschaft sammeln kann. Ich kenne ein paar Spieler vom SV Sigleß und fiebere dem Start bereits entgegen. Wichtig ist, dass ich mich weiterentwickeln kann und dass der Trainer mir Vertrauen schenkt, und das habe ich in unseren Gesprächen bemerkt.“

Sektionsleiter Zistler: „Der Wechsel wird ihm guttun“

Auch Sigleß‘ Sportlicher Leiter, Peter Zistler, glaubt daran, dass der Youngster sich beim SVS behaupten wird: „Im Testspiel gegen uns hat Cristian sehr überzeugt. Wir sehen uns natürlich als Ausbildungsverein und ich bin auch überzeugt, dass der Wechsel zu uns seiner Entwicklung guttun wird.“

MSV-Co Marko Amminger hält auch große Stücke von ihm: „Cristian hat auch durchaus das Zeug sich bei uns durchzusetzen, natürlich ist unser Offensivblock stark besetzt und das Risiko weniger Spielzeit zu bekommen besteht. Ich war ein Befürworter, dass er sich eine Klasse tiefer Spielpraxis holt. Er wird dort bis Sommer seine Tore machen und auch entsprechend Selbstvertrauen sammeln.“