Trainer Urbanek verließ den SC Neudörfl

„Der Zeitpunkt ist nicht optimal, so kurz vor Beginn der Rückrunde“, meinte Sektionsleiter Markus Braunöder zur Nachricht, die im Verein nicht komplett überraschend, aber dennoch unerwartet am Montag einschlug. Thomas Urbanek gab seinen Rücktritt als Trainer des SC Neudörfl bekannt.

„Er hat schon vor ein paar Wochen anklingen lassen, dass es dazu kommen könnte. Er ist ein Trainer, der sehr genau ist. Unsere Verletztenliste war lang und ist noch immer nicht leer. Da war dann die Trainingsbeteiligung nicht immer optimal. Und auch berufsbedingt hat er aktuell mehr zu tun. Das alles hat dann zu diesem Entschluss geführt.“

Der scheidende Trainer meinte zu seinem Abgang: „Ganz wichtig ist mir zu sagen, dass ich mit Neudörfl in einem guten Verhältnis auseinandergehe. Ich bin beruflich auch derzeit stark eingespannt. Dazu kommt, dass, wenn ich etwas mache, es immer 100 Prozent mache und das erwarte ich mir auch von den Spielern. Ich hatte bei dem einen oder anderen nicht das Gefühl. Es stimmt, ich habe von den Jungs viel verlangt, aber das kann man glaube ich auch in einer 2. Liga. Wenn dann nicht alle mitziehen und die Vorstellungen auseinanderdriften, dann habe ich für mich entschieden, es ist besser, zu gehen. Ich habe dem Verein auch angeboten, weil es ja zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt so gekommen ist, weiterzumachen, bis ein neuer Trainer da ist. Das hat der Verein aber abgelehnt, was ich auch verstehen kann.“

Braunöder übernimmt vorerst interimistisch

Für Neudörfl ist jetzt trotz Urbanek-Abgang keine Panik angesagt, auch weil man einen Plan B hat. Braunöder selbst wird vorläufig interimistisch einspringen: „Grundsätzlich ist es schade, dass Thomas abgesprungen ist, weil wir langfristig mit ihm geplant hatten. Die Mannschaft ist aber intakt und die Verletzten werden wieder zurückkommen. Dann sieht die Lage deutlich besser aus.“ Es ist also durchaus denkbar, dass Braunöder bis Sommer auf der Trainerbank sitzt: „Schon, aber wir sehen uns definitiv um. Es gibt auch schon den einen oder anderen Kandidaten, aber wir machen uns keinen Stress“, so der Neo-Interimscoach.