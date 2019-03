Bislang stand ein 14. Rang erreicht im Jahr 2018 in Mailand als bestes Resultat bei Weltmeisterschaften in den Lebensläufen von Miriam Ziegler und Severin Kiefer. Selbstredend, dass nach einer starken Saison mit zwei internationalen Titeln und zwei vierten Plätzen bei Grand Prix-Veranstaltungen das Ziel für die WM 2019 im japanischen Saitama höher gesteckt war. Ein Platz in den Top-Ten sollte es werden. Und wurde es schlussendlich auch.

Denn schon nach dem Kurzprogramm lag man mit 63,65 Punkten als Elfter in Reichweite der Top-Ten und war guten Mutes. „Es ist ein schönes Geburtstagsgeschenk, dass unser Programm bei den Preisrichtern auch hier in Japan angekommen ist“, freute sich Miriam Ziegler, die am Wettkampftag ihren 25. Geburtstag feierte und auch gleich eine Prognose für die Kür abgab: „Wir können noch ein bis zwei Plätze gut machen.“

Rang sechs unter Europas Paaren

Die Stooberin sollte recht behalten. Mit einer soliden, aber nicht ganz fehlerlosen Kür, verdrängten die Österreicher die Deutschen Minerva Fabienne Hase/Nolan Seegert vom zehnten Platz und erreichten damit ihr Ziel. „Ein schöner Abschluss der Saison. Wir sind auf dem richtigen Weg“, so Ziegler. Die 178,66 Punkte bedeuteten zwar keine persönliche Bestleistung, aber unter den europäischen Teams klassierten sich Ziegler/Kiefer damit auf Platz sechs. Gute Vorzeichen und eine kräftige Motivationsspritze für das nächste Großereignis, die Heim-EM am 20. Jänner in Graz.