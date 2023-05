Pittnauer nur noch vier Spiele FCD-Trainer

Der FC Deutschkreutz muss sich zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr auf Trainersuche begeben. Während nach dem 1:1 gegen Güssing in Runde 18 intern nachbesetzt wurde – Co-Trainer Michael Pittnauer beerbte Mario Pürrer – muss sich der Vorstand jetzt auf eine „echte“ Trainersuche begeben. Denn für Pittnauer ist im Sommer definitiv Schluss. Das teilte der Pädagoge dem Vorstand vor gut zwei Wochen mit. „Ich plane schon seit längerem mein Masterstudium in Angriff zu nehmen. Neben Beruf und Familie bleibt da einfach nicht genug Zeit für einen Burgenlandliga-Klub“, schildert Pittnauer seine Situation. Ganz möchte der aktuelle Chefcoach dem FC aber nicht den Rücken kehren. „Wenn ich helfen kann, werde ich das im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten tun“, so Pittnauer, der sich in der Grenzgemeinde schon als Spieler sehr wohlfühlte.

Die Lücke soll rasch geschlossen werden

Für Obmann Robert Strobl ergibt sich in seinem Team nun natürlich eine Lücke, die so rasch wie möglich geschlossen werden soll. „Wir sind in Sachen Trainersuche hochaktiv“, berichtet das Vereinsoberhaupt. Mit fünf bis sechs Kandidaten ist man aktuell in Kontakt. Diese Liste soll bis zum Wochenende durchgeackert werden. „Wir haben uns eine Deadline für die Präsentation des neuen Trainers für das Wochenende gesetzt“, so Strobl, der zuversichtlich ist, dieses ergeizige Ziel zu erreichen.

Mit dem neuen starken Mann an der Seitenlinie will man nach einer Saison mit starkem „Wellengang“ (O-Ton Strobl) wieder auf einen Platz unter den besten rot-goldenen Teams zurückkehren. „Das Team schafft es aktuell wieder, die Trainingsleistungen am Wochenende wieder auf den Platz zu bringen. Wir wissen auch, wo wir den Hebel ansetzen wollen, um in der kommenden Saison von Beginn stark auftreten zu können“, gibt sich Robert Strobl kämpferisch.