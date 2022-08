Premiere für Cup in der 1. und 2. Klasse

Werbung

Weil in der 1. Klasse lediglich 13 Teams und in der 2. Klasse diese Saison 12 Teams ohne Play-off spielen, kommen die Mannschaften gerade einmal auf 24 beziehungsweise 22 Saisonspiele. Im Rahmen der sommerlichen Gruppe Mitte-Sitzung einigte man sich daher auf ein Cup-Format, damit die Klubs aus den untersten beiden Spielklassen der Gruppe Mitte auch zumindest ein Spiel mehr haben.

Das System ist in beiden Ligen gleich: Es gibt vier Gruppen zu je drei Teams, wobei jede Mannschaft jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel hat. Die Gruppenspiele werden noch in diesem Herbst absolviert, die Termine an sich stehen, können aber von den Teams auch bei Bedarf selbstständig ausgemacht werden.

„Es war grundsätzlich der Wunsch vieler Vereine das eine oder andere Spiel zusätzlich zu bekommen, deshalb haben wir uns eben entschieden, diesen Cup ins Leben zu rufen“, erklärt Gruppe Mitte-Obmann Gerhard Kornfeind.

So hat jede Mannschaft jetzt schon ein Heimspiel mehr garantiert. Das Cup-System sieht konkret vier Dreier-Gruppen vor, wobei der jeweilige Gruppensieger dann weiterkommt und im Frühjahr in einem Hin- und Rückspiel das Semifinale bestreitet. Danach wird in einem Finalspiel, wo das Heimrecht ausgelost wird, der Sieger des Klassen-Cups ermittelt.

Was gibt es zu gewinnen? Ein Ticket für den BFV-Cup. Hat der Sieger bereits über den Tabellenplatz (1. Klasse Top-4 und 2. Klasse Top-3) einen Startplatz im BFV-Cup, dann spielt im Falle der 1. Klasse der Fünfte und im Falle der 2. Klasse der Tabellendritte im BFV- Cup.

GRUPPE A:

Montag, 15. August, 17.30 Uhr:

Kroatisch Minihof - Kroatisch Geresdorf

Mittwoch, 26. Oktober, 15 Uhr:

Kroatisch Geresdorf - Nikitsch

Samstag, 5. November, 14 Uhr:

Nikitsch - Kroatisch Minihof

GRUPPE B:

Montag, 15. August, 17.30 Uhr:

Neckenmarkt - HRVATI

Mittwoch, 26. Oktober, 15 Uhr:

HRVATI - Raiding

Samstag, 5. November, 14 Uhr:

Raiding - Neckenmarkt

GRUPPE C:

Montag, 15. August, 17.30 Uhr:

Kobersdorf - Loipersbach

Mittwoch, 26. Oktober, 15 Uhr:

Loipersbach- MSV 2020

Samstag, 5. November, 14 Uhr:

MSV 2020 - Kobersdorf

GRUPPE D:

Montag, 15. August, 17.30 Uhr:

Piringsdorf - SPG Kaisersdorf/St. Martin

Mittwoch, 26. Oktober, 15 Uhr:

SPG Kaisersdorf/St. Martin - Weppersdorf

Samstag, 5. November, 14 Uhr:

Weppersdorf - Piringsdorf

GRUPPE A:

Montag, 15. August, 17.30 Uhr:

Wiesen - Sigleß

Mittwoch, 26. Oktober, 15 Uhr:

Hirm - Wiesen

Samstag, 5. November, 14 Uhr:

Sigleß - Hirm

GRUPPE B:

Montag, 15. August, 17.30 Uhr:

Sieggraben - Antau

Mittwoch, 26. Oktober, 15 Uhr:

Antau- Tschurndorf

Samstag, 5. November, 14 Uhr:

Tschurndorf - Sieggraben

GRUPPE C:

Montag, 15. August, 17.30 Uhr:

Dörfl - Mannersdorf

Mittwoch, 26. Oktober, 15 Uhr:

Mannersdorf - Unterrabnitz

Samstag, 5. November, 14 Uhr:

Unterrabnitz - Dörfl

GRUPPE D:

Montag, 15. August, 17.30 Uhr:

Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II - Stoob

Mittwoch, 26. Oktober, 15 Uhr:

Stoob- Unterpullendorf

Samstag, 5. November, 14 Uhr:

Unterpullendorf - Deutschkreutz/Unterfr. II

