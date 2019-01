Die Lage in der Bundesliga 1 der Damen spitzt sich für den TTC Oberpullendorf nach der unerwarteten Niederlage gegen Kufstein zu. Denn die vergangene Sammelrunde lief ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Mittelburgenländerinnen.

Nicht nur, dass das wichtige Spiel gegen Kufstein mit 3:4 verloren ging, unterlagen die Tirolerinnen auch noch gegen Bodensdorf, was die Oberpullendorferinnen auf den letzten Platz der Tabelle zurückwarf.

„Das Spiel gegen Kufstein ist blöd gelaufen. Kristina Österreicher konnte gegen Györgyi Bene eine Führung nicht nutzen und auch die Aufstellung war diesmal nicht optimal“, kennt Obmann Raimund Mihalkovits die Gründe für die Niederlage. Im zweiten Spiel des Wochenendes gegen den Tabellenzweiten aus Villach war erwartungsgemäß nichts zu holen. „Da haben wir uns mit den zwei Punkten noch gut aus der Affäre gezogen“, so Mihalkovits.

Grund zur Freude bescherten ihm dafür sein Herren-Team in der Bundesliga 2A. Nach der Samstag-Niederlage gegen Hainfeld (1:6) wurde am Sonntag das Tabellenschlusslicht aus Baden beim 6:2 klar in Schach gehalten. „Das verschafft uns viel Luft im Kampf gegen den Abstieg“, weiß Mihalkovits. „Jetzt kann sich unser junges Team in der Restsaison gut weiterentwickeln.“