Marek nahm Platz drei aus Pöttsching mit

Für die Triathleten in Ostösterreich zählt die Veranstaltung in Pöttsching zu den absoluten Klassikern. Daher war es für Dominik Marek klar, den Sprintbewerb in seiner Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften auf Hawaii mitzunehmen. Nach den 800 Metern im Pöttschinger See stieg der LMBler als Fünfter aus dem Wasser.

Auf den zwei Runden der anspruchsvollen Radrunde (Anm.: 36 Kilometer) machte der Kobersdorfer einen Platz gut und lag damit vor den vier Runden durch das Pöttschinger Ortsgebiet in Schlagdistanz zu den Podestplätzen.

Auf den 7,5 Kilometern holte Marek noch einen Konkurrenten ein und landete somit mit einer Zeit von 1:37:25 Stunden auf Rang drei der Gesamtwertung hinter Erik Spindler (LTC Seewinkel, 1:30:30) und Martin Mitteregger (Tri Team Pöttsching, 1:30:41). In der Altersklasse M30-39 bedeutete Mareks Zeit den klaren Sieg.