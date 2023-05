2. Klasse Süd C: Burgauberg mit Zeichen im Meisterkampf

BURGAUBERG – ROHRBRUNN 7:1. Der USV Burgauberg setzte ein Ausrufezeichen im Titelkampf! Der Spitzenreiter ließ dem bis dato bestem Frühjahrsteam aus Rohrbrunn keine Chance und fährt einen 7:1-Kantersieg im Derby ein. Die Gastgeber starteten dabei fulminant in die Partie: Nach zwölf Minuten führte die Elf von Trainer Philipp Hanfstingl durch Treffer von Milan Horvath, Julian Gaal und Benjamin Posch bereits mit 3:0. „Das war ein überfallsartiger Beginn. Da war das Spiel eigentlich schon entschieden“, erklärte Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald. Auch in weiterer Folge investierte der USV vieles, um die 1:4-Niederlage der Vorwoche in Sulz wieder wettzumachen und erzielte nach Seitenwechsel noch vier weitere Treffer. Posch erzielte einen Doppelpack, Elvir Goli traf ebenfalls doppelt. Der Schlusspunkt war dem eingewechselten Rok Gruskovnjak vergönnt. „Das war die richtige Antwort auf die Pleite in Sulz. Jetzt gilt es , diese Leistung zu bestätigen“, so Puswald abschließend. Für den SVR setzte es nach zuletzt starken Auftritten die höchste Saisonniederlage. „Das war die schlechteste Frühjahrsleistung von uns“, sagte Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser.

ELTENDORF – WALLENDORF-MOGERSDORF 0:4. Im zweiten Derby der Runde gab es ebenfalls einen klaren Sieg. Die SpG Wallendorf-Mogersdorf gewann in Eltendorf mit 4:0 und gab so die Rote Laterne wieder an den UFC Gerersdorf-Sulz zurück. Beim Nachbarschaftsduell in der Navigat Arena entwickelte sich bei tiefen Bodenverhältnis ein abwechslungsreiches Spiel. Die SpG startete gut und ein früher Gäste-Treffer wurde aberkannt, doch Dominic Freudenthaler (25.) und Gabor Bartakovics (30.) stellten dann per Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Nach Seitenwechsel kam der SVE desöfteren gefährlich vor das SpG-Tor, doch Dragan Topic hielt seinen Kasten sauber. So war es Gabor Bartakovics, der mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag dasvorentscheidende 3:0 erzielte(73.). Blaz Lehko besiegelte in der Schlussphase noch den Endstand. „Wir waren von der ersten bis zur 90. Minute die bessere Mannschaft. Man hat an der Einstellung gesehen, dass wir wieder vom letzten Platz wegwollen. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Es war eine unserer besten Leistungen in Frühjahr. Für den Kopf war das sehr wichtig“, sagte Wallendorf-Mogersdorfs Sportlicher Leiter Alexander Hafner. Beim SVE sehnt man nach der achten Niederlage im Frühjahr das Saisonende herbei. „Wir kämpfen mit dem letzten Aufgebot. Wir wollen jetzt aus den restlichen zwei Spielen noch das Beste herausholen“, so Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer.

OLLERSDORF – GERERSDORF-SULZ abgesagt. Der SV Ollersdorf war am vergangenen Wochenende im Kampf um den Meistertitel nur Zuschauer. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle war der Platz in Ollersdorf nicht bespielbar. So konnte Spitzenreiter Burgauberg den Vorsprung auf den SVO auf sieben Punkte ausbauen, allerdings haben die Ollersdorfer aktuell noch zwei Spiele weniger absolviert. Im Titelrennen muss Ollersdorf deshalb auf einen Umfaller der Burgauberger hoffen und dann auch selber seine Hausaufgaben erledigen.

FC MINIHOF-LIEBAU spielfrei.-

Statistik

USV „Trummer Fruchtsäfte“ Burgauberg-Neudauberg – SV Rohrbrunn 7:1 (3:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Horvath, 2:0 (10.) Gaal, 3:0 (12.) Posch, 4:0 (55.) Goli, 5:0 (61.) Posch, 5:1 (71.) Michl, 6:1 (74.) Goli, 7:1 (90.) Gruskovnjak. Reserve: abgesagt. SR: Fir (B: sehr gut/R: gut).- Burgauberg, 120.

Burgauberg: Gerendaj; Heuberger (83. Feigl), Sebastian Kühberger, Gaal (64. Gruskovnjak), Schwarz; Posch (64. Jeremias Kühberger), Hanfstingl (83. Barton); Goli, Botjak, Horvath; Hirschbeck (79. Baumgartner).

Rohrbrunn: Ernst; Hagenauer, Melnjak, Hafner, Turgut (46. Wagner); Kernbichler; Strini (80. Coldea), Smok, Brunner, Michl; Gurdet (46. Maurer).

SV Eltendorf – SPG Wallendorf-Mogersdorf 0:4 (0:2).- Torfolge: 0:1 (25.) Dominic Freudenthaler, 0:2 (30.) Bartakovics, 0:3 (73.) Bartakovics, 0:4 (83.) Lehko. Reserve: abgesagt. SR: Paukowitsch (E: durchschnitt/WM: gut).- Navigat Arena, 100.

Eltendorf: Weinhofer; Mith, Gerebics, Robin Pummer, Hofer; Doan, Leon Pummer, Augustin; Österle, Joszt, Jarfas.

SpG Wallendorf: Topic; Mayfurth, Lex, Pavel, Monschein; Lehko, Hirtenfelder (86. Kropf), Grill (52. Philipp Freudenthaler), Bartakovics; Dominic Freudenthaler, Lotric (80. Bruckner).

SV Ollersdorf – UFC Gerersdorf-Sulz abgesagt.-

