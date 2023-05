Burgauberg geht sehr stabil in Richtung Ziel

Spiele vom Samstag/Sonntag

BURGAUBERG - MINIHOF-LIEBAU 3:2. Der USV Burgauberg nahm auf dem Weg in Richtung Meistertitel die nächste Hürde! Beim 3:2 gegen Minihof-Liebau legte die Mannschaft von Trainer Philipp Hanfstingl einen wahren Blitzstart hin. Nach sieben Minuten führte der Tabellenführer durch die Treffer von Benjamin Posch und Mitja Botjak bereits mit 2:0. Weil die Gastgeber in weiterer Folge zahlreiche Chancen vergaben, blieben die Gäste im Spiel und kamen durch Ex-Burgauberger Alen Spilak zum Anschluss, aber Milan Horvath antwortete prompt wieder. Nach Seitenwechsel ließ die Burgauberger Dominanz nach und Spilak traf zum Anschlusstreffer – gleichzeitig der Endstand. „Zum Schluss war es dann noch eine Zitterpartie. So eine zweite Hälfte darf uns nicht passieren. Wir müssen den Sack früher zumachen und die Partie cleverer zu Ende spielen“, resümierte Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald. Aufseiten der Gäste haderte man vor allem mit der Anfangsphase. „Wir haben die ersten 30 Minute verschlafen, dann haben wir uns aber gefangen. Es hat leider nicht mehr zum Ausgleich gereicht. Im Großen und Ganzen ist der Sieg für Burgauberg aber verdient“, sagte Minihof-Liebau-Coach Orhan Fazli.

WALLENDORF-MOGERSDORF - ROHRBRUNN 0:0. Das Verfolgerduell zwischen der SpG Wallendorf-Mogersdorf und dem SV Rohrbrunn endete torlos. Für die „Remiskönige“ von der SpG war es bereits das vierte Unentschieden im siebenten Pflichtspiel 2023. Im Heimspiel war das Team von Spielertrainer Markus Kropf nahe am Sieg, doch ein Tor von Andrej Lotric wurde in der Schlussphase wegen Abseits aberkannt. „Das war bitter, aber wir hatten auch genügend andere Chancen“, sagte der Sportliche Leiter Alexander Hafner und ergänzte: „Auf das ganze Spiel gesehen ist das X aber gerechtfertigt, obwohl die Möglichkeiten auf drei Punkte sicher gegeben waren.“ Durch die Punkteteilung bleibt Rohrbrunn Fünfer, die SpG folgt auf Rang sechs mit vier Zählern dahinter.

ELTENDORF - GERERSDORF-SULZ 2:0. Der SV Eltendorf kann doch noch gewinnen! Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Folge gelang der Elf von Trainer Gerhard Pummer gegen Schlusslicht UFC Gerersdorf-Sulz der lang-ersehnte erste Pflichtspielsieg im Jahr 2023. „Endlich! Da ist uns ein Stein vom Herzen gefallen“, atmete Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer durch. Den Grundstein für den vollen Erfolg legte man bereits in Hälfte eins. Zunächst traf Abwehrchef Gegö Gerebics zum 1:0 (16.), ehe Angreifer Gergö Jarfas das 2:0 nachlegte (29.). „Wir haben unsere erste Chance genutzt und haben wenig zugelassen. Dieser Erfolg war ganz wichtig“, sagte Pummer abschließend.

SV OLLERSDORF spielfrei.-

Spiel vom Montag (Nachtrag)

OLLERSDORF - ELTENDORF 2:0. Der SV Ollersdorf bejubelte im einzigen Nachtragsspiel der 2. Klasse Süd C einen souveränen Heimsieg über den SV Eltendorf. Der Tabellenzweite diktierte beim 2:0-Erfolg das Spiel von Beginn an und erspielte sich auch zahlreiche Möglichkeiten. Für die Tore sorgten die beiden Stürmer Imre-Laszlo Domokos (15.) und Julian Strobl (44.) bereits in Hälfte eins. Das reichte, um die Eltendorfer nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. „Es war ein ungefährdeter Sieg, eigentlich hätten wir noch höher gewinnen müssen“, erklärte SVO-Coach Walter Paul. Der SVE musste nach dem Sieg gegen Gerersdorf-Sulz am Samstag wieder eine Pleite hinnehmen. „Man hat uns die Müdigkeit angemerkt. Ollersdorf war einfach frischer. Wir waren klar unterlegen. Es gab dort für uns nichts zu holen“, analysierte Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer. Die Ollersdorfer rangieren damit hinter Leader Burgauberg weiter auf Rang zwei, Eltendorf ist Vierter.

Statistiken (Samstag)

SV ELTENDORF - UFC GERERSDORF-SULZ 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Gerebics, 2:0 (29.) Jarfas. Reserve: 2:0 (Karba, Villi). SR: Iacob (E: sehr gut/GS: kein Kommentar).- Navigat Arena, 100.

Eltendorf: Weinhofer; Mirth (69. Dobernigg), Gerebics, Tejral, Hofer (85. Petz); Doan, Augustin; Österle, Leon Pummer, Jarfas (74. Pausch); Joszt.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Zimmerl; Temlen, Tobias Jandrisevits (46. Nikitscher), Soos, Simon Joszt (66. Mario Jandrisevits); Toth.

USV „TRUMMER FRUCHTSÄFTE“ BURGAUBERG-NEUDAUBERG - FC MINIHOF-LIEBAU 3:2 (3:1).- Torfolge: 1:0 (3.) Posch, 2:0 (7.) Botjak, 2:1 (30., Elfmeter) Alen Spilak, 3:1 (34.) Horvath, 3:2 (78.) Alen Spilak. Reserve: 4:0 (Baumgartner 2, Sebastian Feigl, Fabsits). SR: Gül (B: gut/ML: gut).- Burgauberg, 100.

Burgauberg: Gerendaj; Goli (90. Barton), Botjak, Sebastian Kühberger, Heuberger; Posch, Hanfstingl (65. Forschauer); Sauer Nordendorf, Gruskovnjak (86. Baumgartner), Horvath; Hirschbeck.

Minihof-Liebau: Menzel; Trippold (78. Kienreich), Lipp, Pintarics, Zan Spilak; Knausz (46. Stefan Pilz), Nikolaus Pilz (84. Leitgeb); Rohrbacher, Alen Spilak, Koznicov; Tusak.

SPG WALLENDORF-MOGERSDORF - SV ROHRBRUNN 0:0.- Reserve: 4:5 (Wagner 3, Decker; Fröhlich 2, Dietmar Gmoser 2, Edi Gurdet). SR: Boandl (WM: gut/R: gut).- Wallendorf, 80.

SpG Wallendorf: Topic; Monschein, Pavel (86. Kropf), Lex, Mayfurth; Wagner (66. Grill), Lehko, Dominic Freudenthaler, Bartakovics; Lotric, Philipp Freudenthaler (46. Hirtenfelder).

Rohrbrunn: Ernst; Hagenauer, Hafner (90. Gurdet), Melnjak, Graf; Kernbichler; Wagner (77. Maurer), Smok, Brunner, Turgut (72. Strini); Prizmic.

SV OLLERSDORF spielfrei.-

Statistik (Montag)

SV OLLERSDORF - SV ELTENDORF 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (15.) Domokos, 2:0 (44.) Julian Strobl. Reserve: 2:0 (Pieler 2). SR: Radonjic (O: gut/E: kein Kommentar).- Ollersdorf, 110.

Ollersdorf: Szabo; Vrbek, Halper, Nedelko, Senninger; Toth, Gradwohl (65. Lodi), Horvath, Konrad (88. Fassl); Julian Strobl (75. Sagmeister), Domokos.

Eltendorf: Weinhofer; Mirth, Gerebics, Tejral, Hofer; Doan, Augustin; Österle (63. Dobernigg), Leon Pummer, Robin Pummer; Joszt.