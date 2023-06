Bitter: ASK Schlaining muss zurück in die 1. Klasse

Schlaining – Stegersbach 1:1. Tabellarisch ging es für diese beiden Mannschaften am Samstag nur noch um wenig. Die Stegersbacher Gäste konnten niemanden mehr überholen und auch von unten drohte keine Gefahr mehr. Selbiges galt für die Schlaininger Hausherren, die so alle Blicke nach Deutschkreutz und Güssing richten konnten. Hätten Rudersdorf und Markt Allhau ihre jeweiligen Auswärtsspiele gewonnen, wäre der Traditionsverein sicher in der 2. Liga geblieben. Rudersdorf schaffte das, Markt Allhau nicht und weil deren Konkurrent aus Schattendorf gewann, wird es für die Schlaininger (sportlich) nicht reichen. So gibt es zwar die Option mit der Regionalliga-Aufstockung auf 18 Vereine und nur zwei Burgenlandliga-Absteigern, aber darauf verlassen kann man sich aktuell nicht. „Wir können nur noch hoffen“, so Schlaining-Sektionsleiter Ernst Simon, der das Spiel betreffend ergänzte: „Es war von uns abermals nicht schlecht.“ Die Gäste führten zwar lange durch Oli Poandl, aber ein spätes Elfer-Tor von Florian Glösl besiegelte den 1:1-Endstand. SVS-Trainer Manfred Petrus: „Von unserer Seite war das kein schlechtes Auftreten, aber ein unnötiger Strafstoß brachte uns um den Auswärtssieg.“

Grafenschachen – Jennersdorf 1:5. Im letzten Spiel der heurigen 2. Liga-Saison schnappte sich der UFC Jennersdorf den zweiten Platz. Dabei wurde die Elf von Saso Kupcic aufgrund des Mühlgrabenener Auswärtssieges in Heiligenbrunn doch noch etwas unter Druck gesetzt, aber dem hielten Alex Bakanic und Kollegen stand. Ein Doppelschlag von Julian Resch und Michael Wagner brachte die Gäste in Führung, ehe Marcel Jahrmann postwendend verkürzte. In weiterer Folge hatten die Hausherren durchaus einige Möglichkeiten, aber mit dem Elfmeter-Treffer zum 1:3 durch Jaka Vajda war das Spiel gelaufen. „Das hat uns gekillt“, sagte auch SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer, der anfügte: „Wir konnten dann keinen Druck mehr aufbauen.“ Zufrieden war bei den Gästen nicht nur der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl: „Ein Pauschallob an die Mannschaft. Sie konnte den 'Flow' der letzten Wochen mitnehmen und am Ende des Tages war der Sieg auch gerecht.“ Einen bitteren Wermutstropfen musste der UFC auch noch hinnehmen, denn Defensiv-Allrounder Elias Gumhold riss sich vermutlich das Kreuzband. „Das ist unheimlich bitter“, sagte Sitzwohl, der dem Spieler stellvertretend für die UFC-Familie gute und schnelle Genesung wünscht.

Edelserpentin – Rotenturm 2:2. Mit einem gerechten Remis konnten diese beiden Vereine ihre starke Saison abschließen. Die SpG Edelserpentin stand schon vor der letzten Runde als Meister fest – Rotenturm holte sich letztendlich Platz vier mit einer beinahe historischen Punkteanzahl. „49 Zähler werden nur noch schwer zu toppen sein“, sagte ASK-Obmann Roman Takacs, der ein gutes Spiel seiner Elf sah: „Wir waren zumindest ebenbürtig. Wichtig war aber, dass wir der SpG zum Meistertitel gratulierten und ihnen für die Burgenlandliga auch alles Gute wünschen konnten.“ Dorthin geht es für die SpG-Truppe von Michael Horvath, die gegen Rotenturm vor der Pause mit 2:0 führte, spät durch den starken Erik Burai aber noch den Ausgleich kassierte. Obmann Konrad Renner dazu: „Vor der Pause hatten wir es im Griff, dann war bei einigen die Meisterfeier schon etwas präsenter als das Spiel selbst.“

Großpetersdorf – Rechnitz 2:3. Der SV Großpetersdorf konnte im Saisonfinish nicht mehr ganz an die über weite Teile der Saison gezeigten Leistungen anknüpfen. So verlor man seinen Abschluss gegen den Nachbarn aus Rechnitz noch mit 2:3 und es ging tabellarisch auf Rang acht zurück. „Kein Beinbruch“, sagte auch SVG-Oberhaupt Harald Schneller: „Es war eine sehr gelungene Spielzeit für uns, auch wenn die Ziele zwischenzeitlich schon andere waren. Man kann unseren Burschen nur gratulieren.“ Nun geht es an die Kaderplanung, die zumindest einen neuen Verteidiger miteinschließt. Auch in Rechnitz wird sich personell etwas tun, aber erst freute man sich über den Derbysieg. Obmann Harald Füzi: „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, ehe wir immer stärker wurden. Es war dann ein verdienter Erfolg.“

Kukmirn – Neuberg 0:2. Gemeinsam mit den Jennersdorfern holte der SV Neuberg im Frühjahr 33 Punkte und krönte sich so nicht nur zur geteilten besten Frühjahrs-Mannschaft, sondern schaffte es auch noch in den BFV-Cup-Bewerb der neuen Saison. „Ich will wirklich nicht alles schönreden, aber die Rückrunde war schon echt top“, lobte auch SVN-Obmann Martin Konrad seine kickende Zunft, die in Kukmirn schnell für klare Verhältnisse sorgte. So brachte ein Doppelpack von Ivan Hajdic (4., 22.) die Gäste früh in Führung und auch wenn es hin und wieder vereinzelte SVK-Angriffe gab, war am späteren Auswärtssieg nicht mehr zu rütteln. Konrad weiter: „Defensiv war es von uns in Ordnung, offensiv fehlte an diesem Tag etwas die nötige Qualität.“

Olbendorf – Eberau 4:2. Mit einem Erfolgserlebnis beendete der SV Olbendorf eine insgesamt wechselhafte Saison. Nicht immer rief der Traditionsverein sein komplettes Potenzial ab, aber es reichte dann doch, um die 2. Liga souverän zu halten. Über den Sommer wird nun personell ein bisschen etwas passieren, aber davor gewann die Elf von Michael Heidegger noch verdient gegen Eberau. Immer wenn es den Anschein hatte, dass die Gäste besser ins Spiel kommen würden, legten die Hausherren zu und ließen dem SVE so keine wirkliche Chance. „Wir waren von Beginn an die bessere Elf und letztendlich auch der verdiente Sieger“, erklärte Olbendorfs Sportlicher Leiter Ronald Jallitsch und sein Pendant, Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben, pflichtete bei: „Im Endeffekt war es von uns zu wenig, um zu punkten. Die Luft war ein bisschen raus.“ Bei beiden Mannschaften wird nun über den Sommer personell etwas passieren. In Eberau schlägt mit Christoph Herics ein neuer Trainer auf und neben drei Zugängen aus Güssing (Marcel Pomper, Max Mayer und Tobias Hafner) feiert auch Ex-Eltendorfer Milan Beli sein Österreich-Comeback. Den SVO werden indes die drei Kroaten Luka Krsic, Matija Cakarun und Darko Hitrec verlassen – Ersatz soll bald präsentiert werden.

Heiligenkreuz – Jabing 7:0. Einen Kantersieg an seinem Zeltfest-Wochenende konnte der SV Heiligenkreuz einfahren. Die Absteiger vom ASK Jabing waren zu Gast und beinahe erstmals in einem generell mäßigen Frühjahr hatte man beim ASK das Gefühl, dass nicht mehr alle alles für ein positives Ergebnis investierten. „Ein 0:7 darf uns trotz der personellen Situation nicht passieren“, kritisierte Obmann Christian Gansfuss und schoss nach: „Es hatte schon den Anschein, als ob einige Spieler nicht mehr ganz an ihr Limit gehen wollten.“ So machten die Hausherren auch früh alles klar. Der nach Stubenberg wechselnde Oliver Nyari und der nach Stegersbach zurückkehrende Tobi Strobl trafen in Minute 17 und 19 und Stürmer Daniel Fekete entschied die Begegnung mit einem Doppelpack nach knapp einer halben Stunde. In weiterer Folge war es ein Heiligenkreuzer Schaulaufen und die perfekte Einstimmung auf das Zeltfest. Der Sportliche Leiter Markus Jost: „Wir hatten es uns sicher schwerer vorgestellt und von ihnen kam nur wenig. So war es zum Abschluss ein schöner Heimerfolg.“

Heiligenbrunn – Mühlgraben 2:5. Als „unglaubliche Saison“ stufte Mühlgraben-Sektionsleiter Florian Jud das abgelaufene Jahr ein. 55 Zähler holte die Elf von Hannes Posch und schaffte es so auf das 2. Liga-Stockerl. Das zu wiederholen oder gar zu toppen wird beinahe kaum möglich sein, auch wenn man es beim SVM natürlich versuchen wird. Davor braucht es nach dem Abschied von Coach Posch aber einen neuen „Chef“ und auch auf gewissen Schlüsselpositionen muss noch etwas passieren, denn einige Stammkräfte werden den SVM verlassen. „Da sind wir dran“, so Jud weiter, der den Auswärtssieg in Heiligenbrunn betreffend anfügte: „Wir fanden schwer rein, aber wir sorgten in der zweiten Halbzeit dann schnell für klare Verhältnisse.“ In Heiligenbrunn ist man indes dabei, seinen Kader für die neue 1. Klasse-Saison aufzustellen. Das wird aber noch etwas dauern. Gegen Mühlgraben haderte man erneut mit dem Spielverlauf. Der Sportliche Leiter Thomas Kedl: „Wir hätten höher führen müssen, stellten dann aber unverständlicherweise das Spielen ein.“ So konnten die Gäste ihrem Einser-Goalie Tahir Bilalic in der Schlussphase sogar noch Minuten als Feldspieler gönnen. „Das war auch ganz witzig“, sagte er nach Spielschluss zur BVZ.

STATISTIK:

SC Grafenschachen – UFC Lumitech Jennersdorf 1:5 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (17.) Resch, 0:2 (18.) Michael Wagner, 1:2 (23.) Jahrmann, 1:3 (47., Elfmeter) Vajda, 1:4 (59.) Vajda, 1:5 (70.) Mrazek.

Rote Karte: Bakanic (85., Notbremse).

Reserve: 1:0 (Schuh). SR: Faruk Sevik (G: gut/J: gut).- Grafenschachen, 100.

Grafenschachen: Buchegger; Coric (56. Bittner), Luif, Lang, Pimperl; Rudolf, Jahrmann (78. Loidl); Binder (62. Wappel), Strobl, Fenz (46. Oberrisser); Nico Halwachs.

Jennersdorf: Tschandl; Bakanic, Gumhold (42. Boandl), Müller, Matthias Wagner (75. Knaus); Herzenjak (75. Ehrenhofer), Halb, Resch, Vajda, Janosch (62. Mrazek); Michael Wagner.

ASK Schlaining – SV Golf- & Thermenregion Stegersbach 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (39.) Poandl, 1:1 (81., Elfmeter) Florian Glösl.

Reserve: 8:0 (Arth 3, Lukas Postmann 3, Pock 2).

SR: Tosun (Sch: gut/St: kein Kommentar).- Schlaining, 150.

Schlaining: Bögöly (86. Imrek); Csebits, Bürger (75. Lukas Postmann), Tobias Glösl, Stelzer; Putz (46. Bencsics/86. Schützenhöfer), Dzaferovic; Mikovits, Felegyhazi, Mamic; Petric (67. Florian Glösl).

Stegersbach: Slukic; Oswald, Mad, Ritter, Jautz-Lackner; Berzkovics, Faulend; Poandl, Kienzl (84. Hirmann), Vass (46. Heiter); Tecic.

SpG Edelserpentin – ASK Korkisch Rotenturm 2:2 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (23.) Benkö, 2:0 (34.) Lakatos, 2:1 (56.) Burai, 2:2 (87.) Burai.

Rote Karte: Trainer Mario Portschy (36., Beleidigung).

Reserve: 5:0 (Henrik Farkas 2, Adorjan, Valentin Horvath, Dominik Baumgartner).

SR: Huber (E: kein Kommentar/R: gut).- Stuben, 200.

SpG Edelserpentin: Malits; Zupanko, Prahic (21. Prisching), Muji, Lakatos; Pusztai, Csencsics (71. Laschober), Angyan (46. Halavuk), Simon (71. Edmond Mucolli); Benkö (71. Rozmaric), Endrit Mucolli.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Hassuneh, Gröller; Luckerbauer (69. Pfeffer), Talaber, Ungerböck (79. Zambo), Horvath; Balogh (79. Zambo), Burai.

SV OK-Energiehaus Großpetersdorf – SV Speedarena Rechnitz 2:3 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (25.) Szanto, 1:1 (36.) Füleki, 1:2 (52.) Szanto, 1:3 (60.) Gollerits, 2:3 (82.) Stefan Hetyei.

Reserve: 1:4 (Somorai; Krznaric 2, Karoly, Eigentor).

SR: Kazanci (G: sehr gut/R: schwach).- Elektro Unger-Arena, 100.

Großpetersdorf: Rengel (46. Tuba); Tiefengraber, Stefan Hetyei, Tiba, Schmalzer; Resner (60. Jani), Giber, Hötschl, Gabriel (66. Matthias Hetyei); Füleki, Wurglits.

Rechnitz: Geicsnek; Resetar (44. Dorner), Valkovszki, Bolla, Pfahnl; Brunner (25. Simon), Kurtz; Gollerits, Werderitsch (87. Cernut), Szanto; Pergel.

SV Redlove Kukmirn – SV Marsch Neuberg 0:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (4.) Hajdic, 0:2 (22.) Hajdic.

Reserve: 1:10 (Svetits; Lukas Kantauer 3, Alex Neubauer 4, Georg Konrad 2, Kovacs).

SR: Ziermann (K: kein Kommentar/N: gut).- Kukmirn, 110.

Kukmirn: Zsombor; Julian Heindl, Scholz (54. Ernst), Schabhüttl (46. Andrija Galic), Mayer; Smodis, Felix Heindl; Schreiner (46. Schnecker), Unger, Bleyer; Ivan Galic.

Neuberg: Kracher; Manuel Neubauer (83. Knor), Vikario, Marth (41. Steiner), Paul; Niklas Konrad, Gruber; Maikisch, Csencsits, Pelzmann (80. Fabio Ressner); Hajdic.

SV Olbendorf – SV Wica Eberau 4:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (20.) Plank, 2:0 (35.) Schenner, 2:1 (39.) Skriba, 3:1 (55.) Hitrec, 3:2 (75.) Szvetits, 4:2 (76.) Handel Mazetti.

Reserve: 2:5 (Manuel Janisch, Schlemmer; Hamr 3, Barilovits, Radakovits).

SR: Sahin (O: gut/E: gut).- Olbendorf, 110.

Olbendorf: Halilovic; Trenker (64. Haadl), Glatz, Radostits; Heschl (64. Tuider), Thomas Nebl, Plank (39. Krsic), Handel Mazetti (85. Raphael Gallop); Hitrec; Schenner, Cakarun (64. Holper).

Eberau: Kristaloczy; Rambeck, Patrick Kraller, Bardics, Laky (86. Kroboth); Abert (86. Stangl), Johannes Kovacs (46. Horvath), Draxler, Szvetits, Vlasics (74. Barilovits); Skriba (86. Radakovits).

SV Heiligenkreuz – ASK Automobile Simon Jabing 7:0 (5:0).-

Torfolge: 1:0 (17.) Nyari, 2:0 (19.) Strobl, 3:0 (28.) Fekete, 4:0 (30.) Fekete, 5:0 (36.) Jan Willgruber, 6:0 (75.) Jan Willgruber, 7:0 (77.) Merdian.

Reserve: 9:1 (Janosch 3, Köppel 2, Jan Marakovits, Plasser, Thomas Decker, Gilly; Lorenz).

SR: Erdem (H: gut/J: gut).- Waldstadion, 120.

Heiligenkreuz: Lukas Marakovits; Merdian, Kardos, Fabsits, Mirth (73. Wallesz); Poczak, Cuk (67. Köppel); Strobl (67. Janosch), Nyari (67. Slezak), Jan Willgruber; Fekete (39. Gaal).

Jabing: Lalic (86. Reiger); Sagmeister, Schreiner, Strobl (86. Markgraf), Haselpacher; Graf (85. Toth), Hupfer, Gergo (86. Tomisser), Bogad; Farkas, Kamper (60. Baldauf).

SV Heiligenbrunn – SV Mühlgraben 2:5 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (6.) Adamic, 1:1 (47.) Kahr, 1:2 (58.) Fink, 1:3 (65.) Fink, 1:4 (71.) Fink, 2:4 (75., Elfmeter) Adamic, 2:5 (82.) Vurusic.

Reserve: 2:3 (Marth; Bilalic 3).

SR: Maxharri (H: gut/M: sehr gut).- Heiligenbrunn, 80.

Heiligenbrunn: Hamr; Szabo, Vikic, Marcel Stettner, Nemeth; Marcec (72. Geider), Adamic; Strobl, Dominik Stettner (61. Herczeg), Humar; Vurusic.

Mühlgraben: Propst; Karner, Dudajek, Vurcer, Hösch (78. Halb); Glanz, Matovina, Hutter (83. Bilalic), Niederl; Fink (90. Sebastian Jud), Kahr.