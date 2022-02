Hoffnung nach dem Umbruch beim SV Eberau

Hinter dem SV Eberau liegt eine extrem komplizierte Transferperiode. Nach und nach verlor man nämlich mit Florian Csencsits (Kohfidisch), Michi Thek (Individualtrainer in Hartberg) und Tadej Lukman (Deutsch Goritz) drei prägende Stammkräfte. So gewann man zwar schon früh Ex-Nachwuchsspieler Bence Pataki und Papai-Stürmer Mate Skriba für sich, aber weil einige Spieler wie Jan-Peter Herczeg, Tobias Kovacs, Blaz Sisko und Mate Paksi verletzt auszufallen drohten, brauchte es noch Ersatz.

Dieser kam über das letzte Wochenende, wo man erst Andrej Beslic aus Goberling verpflichtete und dann gleich mit Bence Latyak, der ehemals in St. Anna/Aigen Regionalliga kickte, nachlegte. Zu diesen gesellte sich auch noch Schachendorfs Jakob Varga, der zumindest im engeren Kaderkreis stehen soll. „Eigentlich starteten wir schon letzten Oktober damit, den einheimischen Markt zu sondieren“, berichtete Pressesprecher Rene Pflügler und schoss nach: „Aus vielfältigen Gründen kam dort kein Transfer zustande. Wir waren dann fast schon gezwungen, am Legionärssektor aktiv zu werden. Wir brauchten diese, um im Abstiegskampf bestehen zu können. Wir hoffen natürlich, dass diese Entscheidung von Mitgliedern und Fans mitgetragen wird.“ Fußballerisch erwartet man sich derweil von Beslic und Latyak einiges. Diese wiesen ihre Klasse schon nach. „Die Treffer von Andrej in der 1. Klasse sprechen für sich und Goberling war zudem sehr entgegenkommend. Bence erhielt derweil in St. Anna sehr gute Kritiken, musste dann aber berufsbedingt nach Ungarn zurück.“

Bedanken möchte man sich beim SVE für die geleisteten Arbeiten für Michi Thek. Dieser wird seinen Spielerpass in Eberau lassen und helfen, wenn Not am Mann sein sollte. Dafür sagt man herzlich danke!