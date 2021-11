Derby in Heiligenbrunn: Wenn Angst regiert

HEILIGENBRUNN - EBERAU; SAMSTAG, 14 UHR. Es knistert im Pinkatal. Das ist nicht mehr wegzudiskutieren. Woran das liegt? Sicherlich auch am sportlich bis dato mäßigen Abschneiden des SV Eberau. 14 Zähler nach 14 Spielen sind in der 2. Liga Süd zu wenig für die Ansprüche. Die Umstände meinten es nicht gut mit der von Mario Bauer und Michael Thek betreuten SVE-Elf.

Viele Verletzungssorgen und diverse Krankheiten pflasterten den Weg und brachten Patrick Kraller und Kollegen durchaus in die Bredouille. Nur vier Punkte dahinter steht nämlich an vorletzter Stelle der SV Heiligenbrunn. Abstiegskampf ist also angesagt. „Dieser Herbst würde auch als Horrorfilm durchgehen“, erklärte Eberaus Obmann-Stellvertreter Christian Kopfer, dessen Elf mit einigen Personalsorgen zum Nachbarn reist. „Und dennoch spielen wir auf Sieg“, so Kopfer weiter, der weiß, was eine etwaige Niederlage bedeuten würde: stetige Unruhe über den langen Winter.

In Heiligenbrunn nimmt man die Außenseiterrolle gerne an, denn auf heimischer Wiese ist sehr vieles möglich. „Ich hoffe, dass wir sie schlagen. Das wäre auch für die Spannung der Liga sehr gut“, erklärte der Sportliche Leiter Thomas Kedl, dessen Verein sich zuletzt von Trainer Franz Konrad trennte: „Es passte einfach nicht.“