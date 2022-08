Ziel von Stegersbachern ist klar definiert

Werbung

UTC STEGERSBACH

In der vergangenen Saison setzte Stegersbach mit Mannschaftsführer Alexander Friedl eine deutliche sportliche Duftmarke. Das Team holte sich vor St. Margarethen und Oberwart den Titel. Das diesjährige Ziel lautet nun, diesen Lauf zu wiederholen. „Wir wollen auch heuer so weit wie möglich kommen“, gibt Friedl die Marschroute vor. Schritt Nummer eins gelang gegen Neufeld, auch wenn der 4:3-Erfolg doch knapper als gedacht ausfiel. Vor allem die Nummer zwei, Patrick Wretschitsch, trat leicht verletzt an und verlor die Partie. Nach dem Auftaktsieg möchte man natürlich nun auch am Samstag nachlegen, wenn es auswärts in Neckenmarkt zur Sache geht. „Sie sind die große Unbekannte. Wenn wir aber unseren Plan weiterververfolgen und auch heuer Meister werden wollen, müssen wir gewinnen.“

UTC JENNERSDORF

Das Ergebnis und die hohe 0:7-Niederlage in St. Margarethen ist zwar deutlich, aber erklärbar. Die Mannschaft von Obmann Jürgen Gumhold musste ersatzgeschwächt in den Landesnorden antreten. Vier der fünf Spieler der ersten Mannschaft mussten vorgegeben werden. „Daher traten wir mit der zweiten Mannschaft an“, so Gumhold. Nun gibt es eine Woche Pause, nachdem Oberwart die Teilnahme von der Meisterschaft zurückzog. Sportlich gesehen geht der Obmann davon aus, dass seinem Team der Landesliga-Abstieg drohen wird. Parallel erwartet sich Gumhold wiederum, dass das in der 3. Klasse GS/JE spielende Zweier-Team den Sprung in die nächsthöhere Klasse schafft.