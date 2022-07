Nico Wiener erhielt noch ein Ticket für World Games

Werbung

Die World Games in Birmingham (USA) sind mit das Sommersport-Highlight des Jahres im internationalen Sportkalender. Für viele Sportler sind sie die wichtigste Bühne im nicht-olympischen Sport und finden von heute, Donnerstag, bis 17. Juli statt. 3.600 Athleten aus 110 Nationen sind am Start.

Wiener: „Eine Genugtuung, dabei sein zu dürfen“

Nico Wiener aus Schreibersdorf ergatterte dabei im letzten Moment ein Ticket. „Bis zuletzt hatte sich noch niemand aus dem Südburgenland dafür qualifiziert“, freut sich Wiener. Neben ihm ist auch HSV-Pinkafeld-Athlet Gernot Ymsén (Kerschbaumer) dabei. Dieser hat aber seinen Heimatort bereits nach Schweden verlegt. „Ich konnte mich mit meinem guten Ergebnis bei der Weltmeisterschaft dafür qualifizieren. Es sind dort die besten Sportler der Welt am Start. Es ist eine Genugtuung für mich, dass ich bei den World Games dabei sein darf“, fiebert Wiener den Spielen bereits entgegen.

Am Dienstag trat er die Reise nach Amerika an. Der erste Qualibewerb beginnt am morgigen Freitag. Konkrete Ziele hat sich Nico Wiener nicht gesteckt, das Credo lautet: „Ich möchte einfach Spaß am Schießen haben. Dann wird man sehen, was herauskommt.“

Gernot Ymsén (Kerschbaumer) will es hingegen nochmals wissen. Die laufende Legende „Kerschi“, wie er trotz seiner Namensänderung nach Heirat gerufen wird, kann als Mitglied des HSV Pinkafeld und des schwedischen Vereins „OK Pan Kristianstad“ stolz auf große Erfolge zurückblicken. Er gewann 2008 die Bronzemedaille auf der Mitteldistanz bei den Stunden-Weltmeisterschaften, 2011 in Rio de Janeiro wurde er Militär-Weltmeister auf der Langdistanz und Vizeweltmeister über die Kurzdistanz.

2018 holte er bei der Europameisterschaft in der Schweiz Bronze. Über 30 Staatsmeistertitel gewann er bereits. Auch bei den World Games 2013 ergatterte Ymsén bereits eine Medaille. Er holte sich in Cali im Mixed-Bewerb Bronze, 2017 wurde er in Warschau Vierter. Die Generalprobe ist ebenfalls geglückt. Ymsén holte sich Platz zwei bei den Sprint-Staatsmeisterschaften im Rahmen der Sport Austria Finals – besser kann es also kaum laufen. Apropos Team Österreich: Nico Wiener und Gernot Ymsén befinden sich im 72-köpfigen Aufgebot von Team Austria. Das sich wie die anderen Teams zum zweiten Mal auf den Weg nach Amerika macht: Nach der Premiere im Jahr 1981 werden die World Games heuer mit der Host-City im Bundessstaat Alabama zum zweiten Mal in den Vereinigten Staaten ausgetragen.