Zehrender Lerneffekt für Pinkafeld

PINKAFELD - OBERPETERSDORF; SAMSTAG, 18 UHR. 2:3 nach 2:0: Der Ausflug nach Deutschkreutz war für den SC Pinkafeld nicht von Erfolg gekrönt. 70 Minuten kickte man stark, um dann in der Schlussphase viel zu viele Fehler zu machen und die Begegnung noch aus der Hand zu geben.

„Es war extrem bitter“, so Trainer Max Senft, der anfügte: „Irgendwann wurde es sehr wild und wir machten das Spiel unnötig offen.“

Beim SCP fehlt 2022 etwas, um seinen Zielen gerecht zu werden. Die Vorbereitung war immer wieder unterbrochen, viele Eckpfeiler fielen und fallen aus und einige Kicker kämpfen mit ihrer Form. So konnte man in den Meisterkampf nicht eingreifen und muss jetzt sogar noch um Platz vier bangen.

Und dennoch bleibt man positiv gestimmt, wie Senft berichtete: „Wir rücken innerhalb des Vereins noch enger zusammen und natürlich schauen wir auch schon für den Sommer ganz genau hin.“ Gegen Oberpetersdorf will man zurück in die Spur, auch um den Südkonkurrenten zu helfen. Senft: „Beide Teams wirken derzeit wie angeknockte Boxer in den Seilen.“