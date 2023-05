Ein wunderschöner Karriere-Schlusspunkt

FC SÜDBURGENLAND – WIENER SPORT-CLUB 3:0. Schon vor dem Spiel war klar, dass das letzte Heimspiel der Saison ein sehr emotionales werden würde. Die langjährige Kapitänin Susanne Koch-Lefevre beendete nämlich ihre Laufbahn und es war ihr letzter Auftritt vor den FC Süd-Fans. „Wir wollten ihr einen würdigen Rahmen bieten. Für 'Su', aber auch für alle anderen, war es ein sehr emotionaler Moment. Sie ist zwar noch beim letzten Spiel in Krottendorf dabei, trotzdem geht beim FC Südburgenland eine Ära zu Ende“, sagte Coach Dieter Sachs.

Und auch der sportliche Teil rundete den schönen Nachmittag dann ab. Zwar taten sich die heimischen Damen in der ersten Halbzeit noch schwer, die kompakte Gäste-Defensive zu beschäftigen, aber mit dem Treffer von Lilla Sipos nach 56 Minuten war der Bann gebrochen. „Das war der 'Dosenöffner'“, sagte Coach Sachs, der in Minute 70 über die Entscheidung von Linda Popofsits jubeln durfte. Den Schlusspunkt setzte dann Julia Meixner. „Es war nicht unser bestes Spiel“, so Sachs, der ergänzte: „Der Sieg aber verdient.“



VORSCHAU In der letzten Runde der heurigen Saison trifft das Team von Coach Dieter Sachs auswärts auf Krottendorf. „Das wird keine leichte Aufgabe. Unser Bestreben ist es aber, die Rückrunde mit einem Sieg abzuschließen“, so Sachs. Dabei kann der FC Südburgenland bei weiteren drei Punkten auch tabellarisch einen Sprung machen. Nebensächlich, denn die große Bühne gehört Kapitänin Susanna Koch-Lefevre.