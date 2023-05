FC Südburgenland: Glücklich nach einer „Top-Offensivleistung“

SÜDBURGENLAND - RANKWEIL 7:2. Die Gastgeberinnen starteten druckvoll und hatten prompt auch Erfolg damit. Durch den schnellen Führungstreffer von Vanessa Beiglböck in der 3. Spielminute standen die Weichen rasch auf Sieg. Durch einen Doppelschlag von Beiglböck und Lilla Sipos in Minute 16 und 17 war der Torreigen dann faktisch eröffnet, bis zur Halbzeit zog das Team von Coach Dieter Sachs auf 6:0 davon. „Wir nutzten jede Chance eiskalt aus. Zwar waren wir in der Defensive phasenweise nicht so sattelfest, dafür boten meine Spielerinnen eine Top-Offensivleistung. Ich bin glücklich über diesen Sieg“, resümierte der Trainer positiv. Denn auch wenn man in der zweiten Hälfte den Spielstand eher verwaltete, war der Sieg dennoch nie gefährdet.

Mit viel Selbstvertrauen bei den Leaderinnen

Nun wartet auf die sich im Hoch befindlichen Südburgenländerinnen eine Top-Herausforderung. Didi Sachs ist mit seiner Truppe am Sonntag (11 Uhr) bei den Leaderinnen der Spielgemeinschaft Lustenau/Dornbirn zu Gast. Die Elf aus Vorarlberg hat nicht nur 47 Zähler, sondern auch ein beeindruckendes Torverhältnis von +65 aufzuweisen. Sorge, es könnte eine Abfuhr drohen, hat Sachs allerdings nicht. Dafür ist das Vertrauen in die eigenen Stärken zu groß: „Wir wollen und werden auswärts ein gutes Spiel abliefern.“ Nachsatz: „Natürlich müssen wir uns in der Defensivarbeit verbessern und hochkonzen-triert agieren.“ Man habe jedenfalls nichts zu verlieren. Während Linda Popofsits noch nicht ganz fit und fraglich ist, kehrt Katja Graf nach ihrer Gelbsperre wieder zurück. Auch Julia Meixner ist nach ihrer Verletzung wieder im Kader. Zur Freude von Sachs: „Wir können so fast aus dem Vollen schöpfen.“