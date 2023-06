Ochsenhofer bescherte sich selbst ein Geschenk

Beim U25-Grand Prix war die Tatzmannsdorferin Lilli Ochsenhofer vom Reit- und Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf eine Klasse für sich. Beim Dressur- und Kulinarik-Cup ritt sie mit „Roi Du Soleil MT“ auf den ersten Platz. Klarerweise war die Südburgenländerin mit ihrer Vorstellung zufrieden.

„Die Richtung stimmt“

Die Zusammenarbeit zwischen Pferd und Reiterin passen immer besser. Auch die Arbeit mit ihren Coaches Belinda Weinbauer, Herwig Radnetter und Heike Kemmer lassen auf eine tolle Zukunft hoffen. „Die Richtung stimmt, in der Piaffe-Passage Tour gab es sehr schöne Momente und wir wachsen zunehmend in diese neue Klasse hinein“, so die Dressurreiterin. Schon einen Tag zuvor gelang ihr mit ihrem treuen Partner in der „Inter II“-Klasse der zweite Rang. Mit dem Nachwuchspferd „Santina“ gab es in einer A-Dressur noch den zweiten Platz. Eine super Vorstellung von der Reiterin und ihrem Pferd!