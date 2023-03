Musical Stage Dance Company: „Haben Lust auf mehr“

Werbung

Zuletzt ging es für die Musical Stage Dance Company Burgenland aus Pinkafeld in Zell am See bei den Österreichischen Meisterschaften hoch her. So wollte man sich aus rot-goldener Sicht positiv präsentieren und sich, wenn möglich, auch für die Weltmeisterschaften im kroatischen Porec (17. bis 21. Mai) qualifizieren. Mit sechs von acht Teams schaffte man das auch – eine herausragende Quote. „Ich bin extrem stolz über die erbrachten Leistungen. Die Sportler wurden von ihren Familien tatkräftig zum Erfolg gepeitscht. Jetzt haben wir natürlich Lust auf mehr. Es wird zwar schwierig, ein Weltmeistertitel wäre aber echt cool“, so Obfrau Edda Adamovics.