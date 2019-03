Mit dem zweiten Rang im Gepäck – Sebastian Jud musste sich auf der Reiteralm bei einem FIS-Rennen nur im Finale geschlagen geben – reiste er zum Weltcup nach Spanien. Dort stürzte er im Training schwer, da er einem anderen Fahrer ausweichen wollte und dadurch ebenfalls zu Sturz kam.

„Es stand im Raum, dass ich beim Weltcup nicht an den Start gehe“, erklärte Jud. Der sich trotzdem entschloss, das Rennen zu bestreiten und das Bestmögliche herausholen wollte. „Das gelang mir dann leider nicht. De facto waren es nur 22 Hundertstel, die mir auf die Top-32 der Herren fehlten. Ich verpasste die Qualifikation nur knapp.“ Er war dennoch zufrieden mit seiner Leistung: „Es war toll, dass ich überhaupt starten konnte.“

Bereits diese Woche ist er bei den nächsten zwei Europacup-Rennen in Georgien aktiv. „Hoffentlich vergehen die Prellungen vom Sturz und tun mir nicht mehr so weh. Damit ich mich wieder normal bewegen und eine möglichst starke Leistung abliefern kann“, so Jud abschließend.