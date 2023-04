Osterlehrgang: „Impulse für die Jugend“

Werbung

Aufgrund fehlenden Interesses und auch coronabedingt fiel der sonst als Fixpunkt gesehene Osterlehrgang für interessierte Jugendliche in den letzten beiden Jahren flach. Damit war zuletzt wieder Schluss, denn weil sich der Nachwuchs über die freien Tage gerne sportlich betätigen wollte, riefen die beiden Vereine vom ESV ASKÖ Tauchen und ESV Oberwart diesen wieder ins Leben.

Ein Jahr voller Stocksport!

Schnell war klar, dass dieser in der neuen Stocksporthalle in Oberwart über die Bühne gehen sollte. „Die Intention ging von den beiden Vereinen aus. Es ist wichtig, dass Impulse für die Jugend gesetzt werden. Ostern bietet sich für solche Kurse perfekt an“, freute sich der burgenländische Stocksport-Präsident Bernd Koller, der stolz auf die Eigeninitiative der beiden Klubs war. Insgesamt nahmen 22 Jugendliche am Kurs teil. Betreut wurden diese von acht Trainern – kundige Fachanleitung des Oberwarters Bernd Zambo inklusive. So wurden den Jugendlichen Grundlagenkenntnis und Materialkunde näher gebracht. Aber auch ein Mentaltraining von Tamara Benedek durfte nicht fehlen. Verband und Vereine hoffen, dass so wieder vermehrt Jugendliche den Weg zum Stocksport finden und die Klubs dadurch profitieren.

Auch sonst tut sich einiges. Stichwort nationale und internationale Bewerbe in Oberwart: Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Der Österreich-Grand-Prix U16 findet am 30. Mai statt, zwei Monate später, am 1. Juli, steigt die Österreichische Meisterschaft. Zum Drüberstreuen gibt es noch den Europa Grand-Prix U16 (3. bis 6. August) in der ESV-Halle. Präsident Koller: „Viel Arbeit und ein volles Programm für den ESV Oberwart!“