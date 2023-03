Bezirksklubs aus Eisenstadt-Umgebung als Favoriten

Werbung

KLINGENBACH - HORITSCHON; FREITAG, 19.30 UHR. Nach dem Torfestival in der Vorwoche in Schattendorf (Anm.: 5:0) wollen die Mannen um Kapitän Thomas Klemenschitz im Grenzstadion gegen Horitschon nachlegen. „Gegen die Mittelburgenländer haben wir uns immer schwergetan. Im Herbst haben wir dort Unentschieden gespielt und zweimal einen Rückstand aufgeholt. Irgendwie liegt uns Horitschon nicht. Ich schätze sie auch im Frühjahr jetzt stärker ein als im Herbst. Das wird für uns eine Herausforderung werden. Wir werden aber das Positive vom Match in Schattendorf mitnehmen und gehen mit Selbstvertrauen in diese Partie“, erklärt Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl. Zudem kann der Coach wieder auf sein Offensivduo Alexander Hofleitner und Frantisek Lady nach ihren Sperren zurückgreifen.

SANKT MARGARETHEN - ANDAU; SAMSTAG, 15.30 UHR. Die „Wein-Wochen“ gehen für die Kicker aus dem Greabochstadion weiter. Am Samstag ist Liganachzügler Andau aus dem Bezirk Neusiedl zu Gast. Beim SV Sankt Margarethen fehlen mit Flügelflitzer Mario Wenzl und Defensivallrounder Moaz Abd El Rehim. Beiden sahen in Horitschon die fünfte Gelbe Karte und müssen nun zusehen. „Wir werden uns das anschauen, wie wir das lösen werden. Unser Kader ist groß genug, wir werden eine starke Truppe auf den Platz bringen. Andau ist eine andere Mannschaft als im Herbst, sie haben viele neue Gesichter. Jede Runde ist anders“, so SVM-Coach Franz Lederer. „St. Margarethen ist eine sehr robuste Mannschaft. Wir können dort nur überraschen. Es ist für uns ein Bonus-Spiel“, meinte Andau-Trainer Christoph Tischler. Angelo Lahi klagte zuletzt über Leistenprobleme und ist fraglich. Juraj Hajduch dürfte aber so weit wieder fit sein. Im Match gegen Deutschkreutz war der Knöchel des Tormanns noch leicht lädiert, für St. Margarethen sollte es wieder passen.

MARKT ALLHAU - LEITHAPRODERSDORF; SAMSTAG, 16 UHR. Ohne Simeon Markhardt (fünfte Gelbe), Paul Eder (gebrochene Zehe), Stephan Heiss und Patrick Mozelt (beide Sprunggelenk) muss der SV Leithaprodersdorf in Allhau antreten. „Wir haben einen guten Start hingelegt, die Mannschaft ist gefestigt. Wir wollen genauso auftreten wie zuletzt. Allhau hat viele neue Spieler geholt und einen neuen Trainer. Ich denke trotzdem, dass wir als leichter Favorit ins Spiel gehen, aber es wird keine einfache Geschichte werden“, so Leithaprodersdorf-Coach Peter Benes.