Burgenlandliga: Nord-Derbys und Topmatch

PARNDORF - PINKAFELD; FREITAG, 19.30 UHR: Bei den Parndorfern hat sich beim 0:2 gegen Leithaprodersdorf eine Sache offenbart: Ohne Antreiber und Mittelfeldmotor Lukas Umprecht geht wenig. Der 28-Jährige musste seine Gelbsperre absitzen und von draußen aus die Offensivflaute beim SC/ESV mitansehen. Gegen Pinkafeld wird „Umpi“ wieder an Bord sein. Doch nicht nur das: Auch Keisuke Iida steht wieder zur Verfügung. „Wir wollen den ersten Platz in der Heimtabelle verteidigen“, visiert Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl seinen Sieg gegen den Südklub an. Viel besser könnte bei Pinkafeld die Form nicht sein, denn zuletzt feierte man fünf Siege in Folge. Gelingt dem Südklub der große Wurf und ein Sieg im Heidebodenstadion, dann könnte man damit Oberwart Schützenhilfe leisten und zum Meister machen.

ANDAU - KLINGENBACH; FREITAG, 19.30 UHR: Beide Mannschaften haben am Wochenende bittere Niederlagen kassieren müssen. Die Gäste wollen ihre Negativserie endlich beenden und wieder voll punkten. „Andau steht sicher besser da, als es die Tabelle aussagt. Die Mannschaft ist stärker als im Herbst. Für die Seewinkler geht es um einiges, das wird kein Honiglecken werden. Wir müssen wieder mehr Emotion und Leidenschaft auf den Platz bringen, dann ist wieder mehr möglich“, hofft Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl. Abwehrchef Filip Chromy hat seine Gelbsperre abgesessen und ist wieder dabei. Maximilian Mad musste gegen Deutschkreutz wegen einer leichten Zerrung pausieren, sollte es aber auch für das Andau-Match schaffen. Alexander Fiedler wird dafür fehlen, er ist mit der Schule auf Sprachreise. Julian Kröss (Leiste) ist auch mehr als fraglich.

Bei den Andauern könnte es zum Comeback von Lukas Wally kommen, der seit Frühjahrsstart mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. Definitiv fehlen wird noch Neuzugang Andras Stieber, der einen Gips an der Hand trägt. Die Einsätze von Maximilian Mikula (krank) und Lukas Cambal (bekam einen Schlag ab) wackeln. Coach Christoph Tischler: „Wenn wir in der Liga bleiben wollen, dann müssen wir dieses Spiel gewinnen. Wir sind jedenfalls dazu in der Lage.“ Das 0:4 in Horitschon wolle man in jedem Fall mit einer starken Leistung wettmachen.

SANKT MARGARETHEN - LEITHAPRODERSDORF; SAMSTAG, 17.30 UHR: Das Derby im Eisenstädter Bezirk steht unter einem guten Stern und verspricht ein Feuerwerk. Die Hausherren wollen auch die Negativspirale verlassen und wieder einmal anschreiben. „Daheim spielen wir auf Sieg, auch wenn wir wissen, dass Leithaprodersdorf im Moment sehr gut drauf ist. Ein Derby hat immer eigene Gesetze, wir wollen auch die Fans mit einem Sieg versöhnen“, so Sankt Margarethen-Obmann Johannes Braunöder. Am Freitag gibt es ein gemeinsames Teamessen in der Sportplatz-Kantine, um sich optimal vorzubereiten. Ernest Grvala ist nach seiner Sperre wieder dabei. Auch Goalgetter Lukas Heinicker wird nach überstandener Oberschenkelzerrung wohl wieder in der Startelf stehen.

Die Gäste reisen wieder mit einer Rumpftruppe an. Fabian Dinhof (Schambeinentzündung), Simeon Markhardt (Elle), Patrick Mozelt (Knöchel) sind nicht dabei, auch hinter dem Einsatz von Lukas Heiss (Knie) steht ein Fragezeichen. Mike Wölfer (Bluterguss) sollte aber wieder zur Verfügung stehen. „Sankt Margarethen ist schwer angeschlagen, aber das sind die gefährlichsten Gegner. Leithaprodersdorf hat im Greabochstadion noch nicht gewinnen können. Beide Teams haben ihre Kaderprobleme, dennoch spricht das Momentum aktuell für uns. Es wird eine schwere Aufgabe, wir werden gut eingestellt ins Match gehen und sie nicht unterschätzen. Mit einem X könnten wir schon die 50 Punkte-Marke knacken“, so Leithaprodersdorf-Coach Peter Benes.