Burgenlandliga: Schattendorf bleibt drin, Markt Allhau geht runter!

Die Ausgangslage vor der letzten Runde in der Burgenlandliga bot jede Menge Szenarien an. Rudersdorf (in Deutschkreutz) und Markt Allhau (in Güssing) hatten es selbst in der Hand, standen vor dem Anpfiff über dem Strich. Schattendorf musste auf einen Umfaller von einer der beiden Mannschaften hoffen und Andau eigentlich auf ein kleines Fußballwunder, das am Ende aber beinahe eingetreten wäre. Die Seewinkler hätten nämlich nur dann den Burgenlandliga-Verbleib geschafft, wenn man selbst gegen Oberwart gewinnt, Schattendorf Unentschieden spielt und Markt Allhau verliert. Das besonders Skurrile daran: Nur bei Punktegleichheit von diesen drei Teams Schattendorf, Markt Allhau sowie Andau hätten die Andauer die Nase vorne – weil dann alle Duelle der drei Teams zusammengezählt, gegeneinander bewertet und in einer Dreiertabelle abgerechnet worden wären – und da schnitt Andau insgesamt am besten ab.

Der Reihe nach. Das erste Tor im Abstiegskrimi fiel beim Spiel St. Margarethen gegen Schattendorf. Flanke von Ernest Grvala und der aufgerückte St. Margarethener Moaz Abd El Rehim köpfelte aus kurzer Distanz ein. Ein früher Schock für den SVS, der rasch unter Zugzwang stand. Eine Niederlage wäre gleichbedeutend mit dem Abstieg gewesen. Ähnlich startete Konkurrent Rudersdorf ins Finale, lag nach vier Minuten in Deutschkreutz hinten. Während die Südburgenländer aber nur weitere vier Minuten später mit dem Ausgleich durch Flamur Muceci antworteten, ließ sich Schattendorf 20 Minuten mehr Zeit. Dann aber jubelte auch der SVS über das 1:1, Matyas Kriszonits war nach einer Hereingabe zur Stelle.

Pausenrückstände für Andau und Markt Allhau

Auf den anderen beiden Schauplätzen tat sich eine knappe halbe Stunde in Sachen Treffer nichts, dann aber gab es sowohl in Andau als auch in Güssing Torjubel - beide Male lagen die Abstiegskampf-Protagonisten zurück. Oberwarts Simon Radostits sorgte für das 1:0 in Andau und Güssings Dauerbrenner Roman Rasser brachte Markt Allhau in Verlegenheit. Weil Schattendorf zu dem Zeitpunkt einen Punkt festhielt, war man punktegleich - in dem Fall war die Truppe von Trainer Marco Cadek wegen des direkten Vergleichs gerettet. Kurz vor der Pause wurde die Allhauer Lage dann noch prekärer - Schattendorfs Mario Seckel versenkte einen Freistoß traumhaft zum 2:1.

Mit Anpfiff zur zweiten Halbzeit war also Andau so gut wie abgestiegen, Allhau benötigte zwei Tore und Schattendorf sowie Rudersdorf über dem Strich. Rudersdorfs Muceci schnürte in Minute 51 den Doppelpack und beförderte den Verein aus dem Bezirk Jennersdorf damit in die Pole Position im Abstiegskampf, die auch bis zum Ende halten sollte. Und im Süden tobte sich Rasser aus, legte zwei Tore nach und schoss Güssing im Alleingang zu einer 3:0-Führung. Markt Allhau war nun plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen, brauchte eine Schattendorf-Niederlage.

Andau-Dreher sorgte für Foto-Finish

In der Zwischenzeit gab es dann auch im Norden Toralarm. Andau gelang ebenso der Ausgleich gegen Oberwart wie St. Margarethen gegen Schattendorf. Plötzlich war also für Andau wieder alles drin. Ein Führungstreffer des FCA hätte nun bedeutet, dass die Seewinkler Markt Allhau, das in Güssing fast aussichtslos 3:0 zurücklag und Schattendorf (2:2) überholten. Dementsprechend konnte sich der SVS auf das Remis nicht verlassen, musste weiter nach vorne spielen und wurde dafür belohnt. Patrick Derdak erzielte zwölf Minuten vor dem Ende die neuerliche Führung. Und dennoch war Schattendorf unter Druck, durfte den Ausgleich auf keinen Fall kassieren, weil Andaus Lukas Cambal nach 84 Minuten zum 2:1 traf.

Bernhardt-Reflex hielt am Ende Schattendorf in der Liga

Markt Allhau gab in der Schlussphase ebenfalls noch ein Lebenszeichen von sich, verkürzte auf 3:2 - nach 93 Minuten war dann aber der Deckel drauf, als Güssings Felix Antoni das 4:2 markierte. Gleichzeitig ging es im Fernduell nur noch zwischen Schattendorf und Andau um den Liga-Verbleib. In Andau war Schluss, der Nord-Aufsteiger hatte seine Pflicht erfüllt, gewann 2:1 und musste nun auf den St. Margarethener Ausgleich hoffen. Dort gab es fünf Minuten Nachspielzeit. Und im allerletzten Moment stockte den zahlreich mitgereisten Schattendorfer Fans der Atem: eine hoher Ball in den Strafraum, ein Kopfball Richtung Tor - aber Schattendorfs Goalie und Obmann in Personalunion - Alex Bernhardt - parierte glänzend. Sekunden später war Schluss, Schattendorf hatte den Verbleib als Burgenlandliga-Klub fixiert, Fans und Spieler lagen sich in den Armen und bei Bernhardt kullerten danach minutenlang die Tränen - eine Mischung aus Freudentränen und Erleichterung, weil eben ein gewaltiger Brocken an Druck vom 40-Jährigen abfiel.

Ein höchst emotionaler Moment: Goalie-Obmann Alex Bernhardt und SVS-Vorstandsmitglied Wolfgang "Chief" Grafl nach dem geschafften Klassenerhalt. Foto: Martin Ivansich

Stimmen zum Abstiegskrimi:

Schattendorf-Obmann und Tormann Alex Bernhardt: „Das, was in den letzten Wochen abgegangen ist, war einfach eine mentale Herausforderung, die extrem war. Es war eine Achterbahnfahrt, in der wir immer an uns geglaubt haben und alles für den Klassenerhalt gegeben haben. Jetzt sind wir belohnt worden. Hut ab auch vor Güssing, ohne deren Hilfe hätten wir es nicht geschafft. Da geht ein ganz großes Danke ins Südburgenland.“

Schattendorf-Trainer Marco Cadek: „Die Mannschaft hat immer Leidenschaft gezeigt, keiner wollte sich mit dem Abstieg abfinden. Natürlich wussten wir, dass es nur dann reicht, wenn auch andere für uns spielen. Die letzten Minuten in dem Spiel haben sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Die Erleichterung ist jetzt riesengroß.“

Schattendorf-Routinier Mario Seckel: „Wir waren nach drei Minuten hinten. Du bekommst in so einem Spiel, wo es um alles geht, ein frühes Gegentor, bitterer geht es nicht. Was die Mannschaft dann aber geleistet hat, war enorm. Ich war schon bei mehreren Vereinen, aber der Zusammenhalt hier ist fast einzigartig.“

Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber: „Nach dem Herbst hat fast kaum einer mehr mit uns gerechnet, aber die Burschen haben immer an sich geglaubt und unser Frühjahr war einfach richtig stark. Da sind wir sogar Siebenter in der Rückrundentabelle und konnten zuletzt in der Endabrechnung sogar noch Kohfidisch überholen. In manchen Situationen hatten wir sicher das nötige Glück, aber das haben sich unsere Jungs auch verdient. Eine herzliche Gratulation an die Spieler und das Trainerteam.“

Markt Allhau-Pressesprecher Ewald Musser: „Im Prinzip sind wir schon in der Vorwoche abgestiegen und wir müssen das jetzt auch einmal ein paar Tage verdauen lassen. Unseren Burschen können wir aber keinen Vorwurf machen, denn in diesem Jahr wussten wir, woran es lag. Unsere offensiven Ausfälle mit Marin Glavas, Pavel Usakov, Franz Weber oder Michael Tripaum waren insgesamt dann zu groß und am Ende patzte dann auch noch unsere Defensive regelmäßig. Frustriert waren wir nach sieben Jahren Landesliga aber dennoch.“

Andau-Trainer Christoph Tischler: „Wir haben unseres beigetragen, die Saison mit Leidenschaft und Charakter beendet. Es hat dann eben nicht gereicht. Aber wir wollten Johannes Lang, der von der 2. Klasse bis zur Landesliga dabei war und jetzt sein letztes Spiel bestritt, einen würdevollen Abschied bereiten. Das ist uns gelungen.“