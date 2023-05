Burgenlandliga: Spitzenspiel in der Leitharena

LEITHAPRODERSDORF - PARNDORF; FREITAG, 19.30 UHR: Vierter gegen Zweiter – oder Leithaprodersdorf gegen Parndorf – so lautet das Topspiel der kommenden Runde. „Die Gäste erleben einen Aufschwung seit dem Trainerwechsel. Parndorf ist eine Topmannschaft, aber wir haben nichts zu verlieren und können befreit drauflos spielen. Zuhause sind wir noch stärker als in der Fremde, das wird ein tolles Spiel werden. Wir haben einen guten Polster zu den Verfolgern und wollen oben dranbleiben“, gibt sich Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes zuversichtlich. Mit Simeon Markhardt (Elle gebrochen) und Patrick Mozelt (Sprunggelenk) fehlen bei Leithaprodersdorf die beiden Langzeitverletzten. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Kapitän Fabian Dinhof (Leiste). Bei Parndorf ist Kevin Weingrill entsperrt und wieder da. Dafür muss Lukas Umprecht aufgrund der fünften Gelben Karte zuschauen. Keisuke Iida hat muskuläre Probleme und ist daher fraglich. Auch bei Gino Linhart und Thomas Weber wackelt der nächste Auftritt (beide leicht angeschlagen). Definitiv ausfallen wird Mario Wendelin (Knieverletzung). Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl: „Jede Mannschaft tut sich in Leithaprodersdorf sehr schwer. Auch für uns wird es nicht einfach.“

MARKT ALLHAU - SANKT MARGARETHEN; FREITAG, 19.30 UHR: Gästetrainer Franz Lederer muss seine Startformation im Landessüden wieder einmal umbauen. Flügelflitzer Ernest Grvala kassierte gegen Parndorf seine fünfte Gelbe Karte und muss nun zuschauen. Dafür kehrt David Granabetter nach seiner Gelbsperre wieder zurück. Auch Goalgetter Lukas Heinicker sollte nach seiner Oberschenkelzerrung wieder dabei sein. Mario (Seitenbandeinriss) und Michael Wenzl (Schulter) werden weiterhin ausfallen. Ahmed El-Baali feierte beim 1:3 schon einen Kurzeinsatz, wird im Landessüden wieder auf der Bank sitzen. „Aufgrund der aktuellen Personalsituation wird es schwer werden, drei Punkte zu holen. Da muss wirklich alles passen. Aber wir werden alles reinwerfen, was wir haben“, so SVM-Coach Franz Lederer.

HORITSCHON - ANDAU; SAMSTAG, 17 UHR: Der FC Andau fährt nach dem 2:0 gegen Schattendorf mit stolzer Brust ins Mittelburgenland. „Das ist eine gute Mannschaft. Und eine Wundertüte“, weiß Andaus Trainer Christoph Tischler über die Launenhaftigkeit der Horitschoner Bescheid. Bei den Andauern ist der Einsatz von Richard Lasik fraglich. Tischler: „Aber ich denke, es wird sich ausgehen.“ Definitiv ausfallen werden Andras Stieber und Lukas Wally. „Ich gehe davon aus, dass es eine offene Partie wird. Wir wollen natürlich etwas mitnehmen“, hofft der FC-Coach auf einen Punktezuwachs.

KLINGENBACH - DEUTSCHKREUTZ; SAMSTAG, 18 UHR: Nach der 0:2-Pleite in Rudersdorf kommt nun mit Deutschkreutz ein „Gegner in Kragenweite. Von den Ergebnissen her läuft es dort auch nicht ganz rund. Das Match wird wohl nicht das fußballerische Feuerwerk werden. Wir müssen aber schauen, dass wir die Basics wieder auf den Platz bekommen und kompakt auftreten. Wir müssen in der Defensive sicher stehen, das wird unser Hauptaugenmerk sein“, weiß Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl Bescheid. In der Abwehr wird Innenvertediger Filip Chromy fehlen. Er kassierte in Rudersdorf die fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Thomas Klemenschitz (Kreuzbandriss), Michael Wild (Knochenmarksödem) fallen aus, hinter dem Einsatz von Erich Petrilak (Schulterprobleme) steht ein Fragezeichen.