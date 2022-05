Oberwart-Boss Horn und die Schiris: Keine Freunde fürs Leben

Werbung

Foto: BVZ

Etwas mehr als 180 Minuten waren sich der SV Oberwart und der SC/ESV Parndorf in dieser Saison nicht grün. Zweimal mittendrin: Schiedsrichter Albert Wandl. Dieser leitete schon den Oberwarter 2:1-Auswärtssieg in Parndorf und zog sich dort mit einem späten Elfer-Pfiff für den SC/ESV (Oberwart-Goalie Tobias Bencsics parierte den Strafstoß in der Nachspielzeit) den ersten Unmut aus dem Südburgenland zu.

Knapp ein halbes Jahr später eskalierte die Situation dann am letzten Freitagabend. Dort verspielte der SVO nach einem späten Parndorfer 3:2-Siegestreffer seine allerletzte Titelchance und schnell waren die Schuldigen auch gefunden: Wandl und sein Schiri-Team.

Horn: Keine Sekunde geschlafen, dann der Rundumschlag

„In 180 Minuten fühlen wir uns klar benachteiligt“, sagte SVO-Trainer Florian Hotwagner, wobei auch Sportkoordinator Peter Lehner mitging. Dieser ergänzte aber auch: „Was sich mit der Gelb-Roten für Dominik Sperl aufbaute, entlud sich mit dem dann korrekten 2:3. Über 90 oder auch 180 Minuten fühlen wir uns von Wandl dennoch ungleich behandelt.“

Dieser „Frust“, den Lehner ansprach, wurde mit drei Roten Karten fürs Trainer-Team Hotwagner, Thomas Simon und Jürgen Kirnbauer manifestiert und die Wogen gingen nach Schlusspfiff hoch. Vor allem Oberwart-Präsident Gerhard Horn war auch weit danach noch aufgebracht.

Emotional. So hat man SVO-Boss Gerhard Horn selten erlebt: Nach dem 2:3 gegen Parndorf gingen beim Geschäftsführer der Firma Klöcher Bau viele Wogen hoch. „Ich werde jetzt zum Peter Krenmayr“, sagte er in Anlehnung an den polarisierenden Siegendorf-Präsidenten. Foto: BVZ

Von Freitag auf Samstag schlief er keine Sekunde, ließ auch seine Zukunft offen, was sich bis Montagabend nicht verändern sollte. „Ich bin mir weiter nicht klar, ob ich weitermache“, so Horn, der dann zum Rundumschlag ausholte: „Wir wurden von Wandl schon in Parndorf verpfiffen, wo er sich dann zwei, drei Wochen später für seinen Elferpfiff bei uns entschuldigte. Ihn dann wieder einzusetzen, ist skandalös und klar ist auch, dass er, solange ich dabei bin, nicht mehr bei uns in Oberwart pfeifen wird.“

Es mache ihm keinen Spaß mehr, das „Nord-Süd-Gefälle“ setze ihm zu und Horn hat auch keine Lust, damit hinter dem Berg zu halten: „Das hat mit Fairness alles nichts zu tun. Die sollen nur nicht glauben, dass sie mit dem Süden alles machen können – mit mir ganz sicher nicht.“

Auch auf ÖFB- und Parndorf-Präsident Gerhard Milletich war Horn nicht gut zu sprechen: „Der gab mir nach dem Spiel nicht mal die Hand. Ein ÖFB-Präsident sollte für alle da sein, aber vielleicht sind wir ihm zu nieder.“

Abteilung Attacke war beim SVO in voller Fahrt, mit weitreichenden Konsequenzen. „Wir werden im Winter kein Hallenturnier austragen und auch nirgends mitspielen“, so Horn, der Siegendorf-Präsident Peter Krenmayr, der in den letzten Jahren seine Meinung oft schonungslos kundtat, als neues Vorbild auserkor und dann noch einmal loslegte. „Einen Schiri zu bestellen, der in Neusiedl wohnt, ist ein absoluter Witz.“

Verband hält dagegen – „Wandl einer der Besten“

Dieses „Aussagen-Beben“, das am Freitag begann, nahm man natürlich auch beim Burgenländischen Fußballverband wahr – und konterte.

Stefan Berlakovich: „Albert Wandl ist einer unserer besten Referees.“ Foto: BVZ

So erklärte etwa Schiedsrichter-Besetzer Stefan Berlakovich: „Alleine dass Wandl in Neusiedl wohnen soll, stimmt einfach nicht und ist sehr ärgerlich, wenn das öffentlich behauptet wird. Wandl ist Wiener und hat mit Neusiedl nichts am Hut. Zudem hat er als Psychotherapeut mittlerweile auch zusätzlich eine Praxis in Güttenbach.“ Nachsatz: „Noch wesentlicher ist aber, dass er einer der besten Schiedsrichter ist, die wir im Kollegium haben. Darum wurde er für dieses wichtige Spiel besetzt.“

Dass er auch das Spiel im Herbst in Parndorf geleitet habe, sei Zufall. „Im Normalfall werden Schiris erst nach sechs Wochen wieder bei einem Spiel der jeweiligen Mannschaft besetzt. Welche Matches die Referees davor geleitet haben, ist in unserem System aber nicht zu sehen. In der Endphase der Meisterschaft sind unsere Spitzenleute im Verbund mit Wien und Niederösterreich einerseits oft mehrfach besetzt und aufgebraucht, andererseits muss die Gesamtbesetzung aller Spiele stets berücksichtigt werden. Da schauen wir bis in die unterste Klasse darauf, dass das so ausgewogen wie möglich erfolgt.“

Auch Schiedsrichter-Obmann hatte eine klare Meinung und hoffte auf Einsicht und Ruhe: „Viele Aussagen können entschieden zurückgewiesen werden und entbehren auch jeglicher Grundlage. Als Obmann appelliere ich in den letzten Runden an die Fairness und an sachlich korrekte Umgangsformen. Da haben sicher auch Emotionen Platz, aber eine Grenze darf nicht überschritten werden.“

Sportlich gilt es für den SVO die Saison gut zu Ende zu bringen und dann einen erneuten Anlauf zu nehmen. Mit Horn an Bord? „Ich weiß es nicht“, so der Geschäftsmann.

Eine ausführliche Stellungnahme von Schiedsrichterobmann Benjamin Steuer lest ihr weiter unten!