Umkämpftes Bezirksderby in Leithaprodersdorf

LEITHAPRODERSDORF - KLINGENBACH 1:1. Das Bezirksduo beendete nach dem guten Finish die Meisterschaft auf den Plätzen fünf und sechs. Dabei begann das Match für die Hausherren nach Wunsch. Trotz tiefem Boden — kurz vor Anpfiff sorgte ein Unwetter für Lacken am Platz — gaben beide Teams Vollgas und schenkten sich nichts. „Der Platz war schwer zu bespielen, teilweise ist der Ball einfach liegen geblieben. Ein vernünftiger Spielaufbau war leider nicht möglich. Wir haben es leider verabsäumt, nach dem 1:0 die Führung auszubauen. Am Ende hatten wir Glück, da geht das Remis dann schon in Ordnung“, resümierte Andreas Preisinger, Leithaprodersdorfs Interimstrainer in seiner letzten Partie als Cheftrainer des SVL. In einer ersten torlosen Hälfte scheiterte SVL-Goalgetter Noel Kustor mit einem harten Elfmeter an Klingenbach-Keeper Stefan Schuller. Die Gäste verloren nach einem bösen Foul dann auch noch Alexander Hofleitner (36.). Klingenbach vergab durch den eingewechsekten Marco Laubner eine gute Chance. Nach dem Seitenwechsel nutzte Benjamin Petö einen Patzer der Hintermannschaft zum 1:0 (57.). Danach ging es hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, der dann auch Jakub Valek spät glückte (90.). „Über 90 Minuten war es ein gerechtes Unentschieden. Es war eine hart umkämpfte Partie“, so Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl.

SV Leithaprodersdorf – ASK Klingenbach 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (57.) Petö, 1:1 (90.) Valek. Reserve: 3:4 (Bastian Horvath 3; Kröss 3, Stiglitz). SR: Tosun (L: schwach/K: schwach).- LeithArena, 555. Leithaprodersdorf: Kassal (51. Graser); Simeon Markhardt, Michael Wölfer, Marcel Wölfer, Svab; Stephan Heiss, Dellantonio, Beran (74. Wurzer), Petö; Levi Markhardt, Kustor. Klingenbach: Schuller; Mad, Chromy (64. Fiedler), Valek, Ivancsits (58. Babonich); Eisner (58. Jagschitz), Blazevic; Lady, Grafl (64. Kröss), Petrilak; Hofleitner (36. Laubner).