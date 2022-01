Ein Kienzl kommt selten allein

Vollbild

Christoph, Patrick, Mario und Wolfgang Kienzl - eine Fußballfamilie, wie sie im Buche steht. Während die drei Söhne noch aktive Kicker sind, ist Wolfgang seit Jahren als Trainer diverser Klubs tätig. Christoph Kienzl (36): Der älteste der Kienzl-Brüder kickt nun wieder in Stegersbach. Mario Kienzl (34): Er ist nach der Zeit in der Kampfmannschaft jetzt noch in der Reserve aktiv. Patrick Kienzl (32): Der Jüngste spielt aktuell noch am höchsten – als SC Neusiedl-Kapitän.

