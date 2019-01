Ziegler/Kiefer liebäugeln bei EM in Minsk mit Top Fünf .

Österreichs Eiskunstläufer sind bei den Europameisterschaften ab Mittwoch in Minsk in drei von vier Bewerben vertreten. Für die Paarläufer Miriam Ziegler/Severin Kiefer sind es die bereits sechsten kontinentalen Titelkämpfe, ihr bestes Abschneiden hatten sie im Vorjahr in Moskau mit Rang sieben. Sophie Schaller und Luc Maierhofer hingegen geben in den Einzel-Konkurrenzen ihr EM-Debüt.