Im Jänner bei der Minsk-EM waren Ziegler/Kiefer als Kurzprogramm-Siebente aus dem Bewerb ausgestiegen, da sie den tragischen Tod ihres Trainers Jean-Francois Ballester vom Dezember noch nicht verarbeitet hatten. Sie seien mit dem Kopf nicht ganz beim Wettkampf gewesen. Seither galt die Konzentration dem nun anstehenden Saisonhöhepunkt. "Die letzten paar Wochen waren intensiv für uns. Wir haben sehr viel Energie in diese WM-Vorbereitungen gesteckt", sagte Ziegler.

Die Trainingsarbeit absolvierten Ziegler/Kiefer außer an ihrem Stützpunkt in Berlin für einige Tage auch bei Olympiasieger Bruno Massot in der Schweiz. Der letzte wichtige Wettkampftest des ÖEKV-Paars erfolgte Ende Februar in Den Haag. Nach Rang zwei nur einen Punkt hinter den Siegern fühlen sie sich gerüstet. 19 Duos haben für die Paarlauf-Konkurrenz gemeldet, Kurzprogramm und Kür stehen am Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 2.30 Uhr MEZ auf dem Programm.

Der erst 16-jährige Maierhofer beeindruckte vor rund zwei Monaten bei seinem EM-Debüt mit Rang 20. In der vergangenen Woche bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Zagreb lieferte der Wiener mit Platz 18 eine weitere Talentprobe ab, war das doch Österreichs beste Junioren-WM-Platzierung seit dem 15. Rang 2006 von Viktor Pfeifer. Eine Kür-Teilnahme auf WM-Ebene wäre eine besondere Leistung Maierhofers, bemühen sich doch 35 Aktive um einen Platz in den Top 24.

Schaller fixierte ihre WM-Teilnahme erst vor kurzem in Den Haag, indem die 18-Jährige das dafür nötige technische Punkteminimum erreicht hat. Nach EM-Platz 26 in Minsk ist davon auszugehen, dass das Kurzprogramm am Mittwoch (7.05 Uhr MEZ) der einzige Auftritt der Salzburgerin Schaller in der rund 70 km von Tokio entfernt liegenden Stadt sein wird. 40 Damen haben genannt. Maierhofer tritt am Donnerstag (8.00) zum Kurzprogramm an, die Herren-Kür ist am Samstag (9.30).

Als Höhepunkt der Titelkämpfe wird ein Duell des japanischen Olympiasiegers Yuzuru Hanyu mit US-Weltmeisters Nathan Chen um den Herren-Titel erwartet. Das bisher letzte Aufeinandertreffen der beiden hatte es bei Olympia 2018 gegeben. Dort hatte sich Chen vom 17. Rang im Kurzprogramm noch auf Platz fünf katapultiert, der in der laufenden Saison länger verletzt gewesene Hanyu verteidigte hingegen seinen Titel von 2014 mit Erfolg.

Bei den Damen ist Titelverteidigerin Kaetlyn Osmond aus Kanada nicht dabei. Unter den Anwärterinnen auf die Nachfolge stehen drei Russinnen ganz vorne, und zwar mit Alina Sagitowa und Jewgenia Medwedewa die Olympia-Erste und -Zweite sowie Europameisterin Sofia Samodurowa. Bei den Eistänzern führt wohl kein Weg an Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron vorbei, die aktuellen Welt- und Europameister sowie Olympiasieger.

Zeitplan WM in Saitama/Japan (Angaben in MEZ): Mittwoch - Kurzprogramm Paare (2.30 Uhr), Kurzprogramm Damen (7.05); Donnerstag: Kür der Paare (2.30), Kurzprogramm der Herren (8.00); Freitag - Kurztanz (4.00), Kür der Damen (9.30); Samstag - Kür der Tanzpaare (4.30), Kür der Herren (9.30)