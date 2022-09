Jennersdorfer Judo-Ass Julia Sommer: „Ich bin in sehr guter Form“

Werbung

Die Sportstadt Oberwart wird am Wochenende ihrem Namen wieder gerecht. 314 Athleten aus 38 Nationen werden am Samstag und Sonntag (Start jeweils um 9 Uhr, Finalblock nicht vor 16 Uhr) dabei sein, wenn das European Open der Frauen und Männer in der Sporthalle Oberwart stattfindet. Neben Olympia-Bronzemedaillengewinner Shamil Borchashvili (Wels) und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres (Wimpassing/NÖ) steht mit der Jennersdorferin Julia Sommer auch erstmals eine Burgenländerin am Start.

Sie war schon als kleines Kind bei internationalen Bewerben als Gast zugegen, jetzt kommt die 21-Jährige selbst in den Genuss, als aktive Sportlerin dabei zu sein. „Ich freue mich schon auf die Kämpfe. Die Sporthalle kenne ich gut, dort wurden schon die Landesmeisterschaften, aber auch die Staatsmeisterschaft ausgetragen. Ich bin aktuell in einer sehr guten Form. Mit viel Glück und einer guten Performance ist sicher viel, wenn nicht sogar ein Spitzenplatz, möglich“, sagt Sommer im Vorfeld.

Die Niederösterreicherin Michaela Polleres wiederum, Nummer zwei -70 Kilogramm hinter Ex-Weltmeisterin Marie-Eva Gahie, hat die letzten beiden Duelle mit der Französin für sich entschieden. Im persönlichen Head-to-Head steht es 3:3, nun will Polleres auf 4:3 stellen. „Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn ich erst im Finale auf sie treffe“, so Polleres.

Insgesamt wird das European Open im Rahmen der IJF-World-Tour zum neunten Mal in Oberwart ausgetragen. Österreichs Judo-Präsident, der Oberwarter Martin Poiger, freut sich, dass Österreichs größtes Judo-Event wieder über die Bühne gehen kann: „Es wird Zeit, dass wir seit 2020 endlich wieder ein großes internationales Turnier veranstalten. Das rege internationale Interesse gibt uns recht.“ Und Bürgermeister Georg Rosner ergänzt: „Oberwart ist eine bekennende Sportstadt, die European Judo Open sind mittlerweile eine echte Institution.“