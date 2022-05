Anmelde-Finale beim Businessrun

Werbung

Firmen- oder Vereins-Mitglieder aufgepasst! Nutzt die Gelegenheit und nehmt mit zwei Kolleg:innen beim burgenländischen Laufspektakel teil. Sport, Spaß und Unterhaltung warten am 19. Mai, wenn der 6. Businessrun Challenge2B am Neufelder See stattfindet. Bis spätestens 12. Mai könnt ihr euch noch anmelden! Veranstalterin Michaela Stadler: „Unsere Anmeldeplattform läuft auf Hochtouren und wir freuen uns schon riesig auf einen sportlichen und abwechslungsreichen Frühlingsabend mit euch am Neufelder See!“

Wann & Wo: 19. Mai 2022 um 18 Uhr am Neufelder See

Bewerbe: Run und Nordic Walking Gesundheitsbewerb über 5,6 Kilometer Länge

Rahmenprogramm: Art & Dance Connection – Cheerleaders & coole Tanzeinlagen; SaxoBen – angesagter Saxophonist mit funky Beats; TrashBax – trashige Cover-Band mit Hits aus den 80igern

Anmeldungen und Infos unter www.sportlicher.at