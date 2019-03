Eine eigene Liga im Burgenland ist derzeit noch kein Thema, dafür hat das Frauenfußball-Referat des Burgenländischen Fußballverbands wenigstens einen ersten Bewerb ins Leben gerufen.

Im Frühjahr wird es einen Frauen-Pokal geben. Mit dem SC Neusiedl/See (zwei Teams), der 1b von Bundesligist FC Südburgenland, Bad Sauerbrunn, Mönchhof sowie St. Margarethen nehmen sechs Mannschaften daran teil.

Nach einer – bereits gelosten – K.o.-Runde werden sich die drei verbliebenen Teams im Zuge einer Finalrunde (Jeder gegen Jeden, je 45 Minuten) den Pokalsieg im Burgenland ausmachen. Besagte Finalrunde soll als Aufwertung vor dem BFV-Cupfinale der Männer stattfinden. Der Termin dafür ist am 10. Juni (Pfingstmontag), der Ort ist noch offen. Zusätzliches Schmankerl: Das Siegerteam darf sich über einen Platz im österreichischen Frauen-Cup freuen.

Generell handelt es sich beim besagten Bewerb um den Versuch, Frauenfußball im Burgenland anzukurbeln und auch in ersten Pflichtspielen auszuloten, wie groß die sportlichen Unterschiede sind. Stichwort Burgenlandliga bei den Frauen.

Über kurz oder lang will man beim Verband einen eigenen Meisterschaftsbetrieb schaffen. Bislang gelang das nicht aus Mangel an konkurrenzfähigen Klubs – und weil die gestandenen Teams nicht das Risiko eines sportlich wertlosen Konstrukts auf sich nehmen wollten. Dass nun lediglich sechs Mannschaften am Frauen-Pokal teilnehmen können (der SC Neusiedl/See stellt dabei zwei Teams), belegt die bisherigen weiblichen Mangelerscheinungen im Burgenland.

„Wichtig ist, dass sich etwas etabliert“

Hans Füzi, Sportlicher Leiter des BFV: „Wichtig ist, dass sich auch auf Bewerbs-Ebene etwas etabliert, worauf wir aufbauen können.“ Im Nachwuchsfußball seien laut Füzi, etwa durch die ASKÖ-gestützte Volksschul-Initiative „Mädchen am Ball“, bereits gute Entwicklungen registrierbar, wonach sich da und dort Mädchenteams bilden. Noch dauere es aber, bis dieses System sichtbare Erfolge in Form von meisterschaftstauglichen Mannschaften mit sich bringt – vorerst geht es hier um neue Nachwuchs-Teams.

Für die Großen „ist ein realistisches Ziel, 2021/2022 ein Teilnehmerfeld von acht Mannschaften anzupeilen, um dann mit einer eigenen Liga starten zu können“, hofft der Sportliche Leiter. Bis dahin gelte es, die Strukturen weiter zu stärken und für den nötigen Unterbau zu sorgen.

„Wichtig ist, dass wir den Mädchen im Burgenland Perspektiven bieten können. Das können wir nur mit einem eigenen Meisterschaftsbetrieb.“ Dafür wolle man etwa auch die Hornsteiner Damen in das burgenländische Boot zurückholen. Diese sind aktuell für Wampersdorf in NÖ aktiv – und waren darum auch kein Thema für den ins Leben gerufenen rot-goldenen Pokalbewerb.

Der sei, wie SC Neusiedl-Sektionsleiter Michael Feucht klarstellte, eine „gute Sache, wobei wir schon lieber mit acht Mannschaften gespielt hätten.“ Bad Sauerbrunn-Coach Alex Halbauer sieht’s ähnlich: „Eine gute Lösung und ein erster Versuch. Fakt ist aber, dass wir für eine eigene Meisterschaft noch zu wenig Vereine haben.“